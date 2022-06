Od prvního do dvacátého června probíhalo v českých fotbalových soutěžích takzvané volné přestupní okno. Tedy stav, kdy se v systému fotbalové asociace evidovali žádosti o přestupy hráčů bez souhlasu mateřského oddílu. A to za stanovenou tabulkovou cenu, která zohledňuje věk hráče, výši soutěže jeho stávajícího i nového celku.

A toho v letošním roce kluby na Mladoboleslavsku poměrně hojně využívali. Boleslavský deník tradičně udělal seznam* nejzajímavějších přesunů v klubech z regionu.

(*v tabulce jsou uvedeni pouze hráči starší 18 let, u nichž je původním klubem celek z Mladoboleslavska. Hráče přicházející z klubů jiných okresů nejsme schopni v systému ručně vyfiltrovat).

Hned o čtveřici hráčů přišly Horky a tři z nich putují na stejnou adresu. Za Rejšice si zahrají v příštím roce Martin Šťastný, David Zikmunda a Jakub Zörkler. Z Benátek do Mnichova Hradiště putuje Dominik Košek.

Tomíček se stal nejlepším střelcem přeboru. Za cíl jsem měl deset gólů, říká

Působiště mění i tři brankáři – Zdeněk Janura z Kosmonos se připojí k týmu Luštěnic, řepovský Simeon Pap jde chytat do Zdětína a brankářská legenda Martin Berger se vrací na Strašnov.

Několik přestupů se pak děje také na pikantních „derby“ trasách – Radek Hrdlička jde z Luštěnic do Kosořic, Michal a Tomáš Böhmovi z Bezna do Chotětova a Ondřej Chumlen sice změní klub, nikoliv kabinu. Přesouvá se totiž ze Března do Židněvsi.

Hodně čilý pohyb se bude konat na Sahaře. Kádr Akumy totiž opouští trojice hráčů – Antonín Beran (Zdětín), Štěpán Potrošovský (Čejetice) a Milan Soukup se vrací do severních Čech, konkrétně do Vesce. Za ně ale Akuma získala neméně zajímavé náhrady: Martina Škalouda z Kněžmostu a Antonína Fingerhuta z Rejšic.

Velmi zajímavé posily pak hlásí také druhý městský účastník okresního přeboru od koupaliště. SKP si zajistil pro novou sezonu Pavla Scheuflera z Chotětova, René Mateje z Nové Vsi a Martina Lochmana z Kochánek. Z nich odešla ještě další trojice plejerů. Stejný úbytek čtyř hráčů pak zaznamenal ještě Mukařov. Ten naopak z Jiviny získal Tomáše Hajlicha.

Druhého hráče s prvoligovými zkušenostmi získává do kádru čejetická Čechie. K Janu Burianovi přichází ze Zdětína Jiří Mašek.

Výběr volných přestupů fotbalistů na Mladoboleslavsku za červen 2022Zdroj: Deník/Jaroslav Bílek