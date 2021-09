V béčku si drží stoprocentní bilanci favorizované Bezno. To se ve šlágru víkendu utkalo s druhými Předměřicemi a ze souboje odešlo vítězně po výsledku 6:3. Po dvou gólech dali oba Šislerové, za hosty se trefil dvakrát Karel Prager.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.