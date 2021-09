Střelecký půst si však Vízek vynahradil v nedělním zápase rezervního týmu. Ten doma, i díky čtyřem přesným trefám svého kanonýra, rozdrtil Skalsko vysoko 8:0. Vízek se trefil dvakrát po půlhodině hry, další dvě branky si schoval do druhého poločasu. Díky tříbodové výhře se usadilo béčko Krnska na druhém místě čtvrté třídy, pět bodů za dosud suverénním záložním týmem boleslavského Sportingu. Právě tohoto soupeře Krnsko přivítá na domácím place v příštím kole.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.