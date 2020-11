Nejvíce bodů posbíral jednapadesátiletý Miloš Křepelka z Mnichova Hradiště. Získal jich přesně 114 a o jeden bod porazil druhého Václava Jelínka z Bezna. „Co si pamatuji, tak jednou jsem skončil na sedmé pozici, takže do desítky jsem už byl,“ vzpomínal vítěz Miloš Křepelka v rozhovoru pro Deník.

Vyhrál jste o jediný bod. Co jste říkal na fakt, že byla soutěž tak těsná?

Celou dobu bylo pořadí vyrovnané. Každé kolo. Co bych mohl říkat? Moc jsem to neřešil. Tipuji hlavně pro radost.

Věřil jste, že byste mohl vyhrát?

Tipuji už několik let a neměl jsem nějakou extra potřebu soutěž vyhrát. Nebral jsem to tak a situaci nehrotil.

Spíše, jak jste cítil svou šanci před posledním kolem?

Šance samozřejmě byla. To jsem věděl, ale sám víte, jak to s fotbalem je. Výsledek se dost často špatně odhaduje.

Jak dlouho už hrajete TIP ligu?

Myslím si, že minimálně nějakých deset let už s Deníkem hraji.

Skončil jste někdy v celkovém pořadí takto vysoko?

Co si pamatuji, tak jednou jsem skončil na sedmé pozici, takže do desítky jsem byl. Ale nikdy jsem soutěž nevyhrál. Letos jde o mé nejlepší umístění.

Podařilo se vám někdy vyhrát jednotlivé kolo?

Během podzimního tipování se mi nepovedlo vyhrát ani jedno kolo. Historicky jsem vyhrál asi třikrát.

Co vy a fotbal? Hrál jste ho a věnujete se mu ještě nyní?

Fotbal jsem hrál do dorosteneckého věku, pak už jsem nehrál. Ani jsem se mu dál nevěnoval. Spíše ho sleduji jen jakou fanoušek.

Chodíte osobně na nějaké zápasy?

Občas chodím na Mnichovo Hradiště nebo se jezdím dívat do Bakova nad Jizerou, kde mám pan tátu.

Během podzimu nám koronavirus přerušil v Česku fotbalové soutěže. V TIP lize jste pak tipovali zahraniční či reprezentační zápasy. Vyhovovala vám změna?

Zahraniční soutěže se kolikrát tipují lépe než nižší soutěže u nás. (smích) Tam je to přeci jen jistější. U nás nikdy člověk neví, jak to dopadne. Příklad za všechny je nedělní utkání Sparty doma s Českými Budějovicemi. Kdo by řekl, že doma Pražané dostanou čtyři góly?

To je pravda. Budete na jaře znovu hrát TIP ligu?

Ano. Tipujeme s pan tátou. Akorát jsme zapomněli na jednoho člena a neměli jsme tým. Na jaře budeme tipovat dál a pokusíme se zase složit tým. Podzim jsme trochu podcenili.

Ještě v souvislosti s fotbalem. Co říkáte na kauza kolem Romana Berbra? Posune se fotbal k lepšímu?

Doufám, že ho mapovali dostatečně dlouhou dobu. Možná ho mohli sledovat ještě déle, aby to opravdu klaplo. (smích) Doufám, že celá kauza nevyšumí.