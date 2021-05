„Nejvíc se o podporu asi postarala moje dcera, a potom taky můj velký kamarád Marek Janoušek, se kterým trénujeme v Boleslavi mládež,“ děkuje za hlasy.

Byl jste vyhlášen nejoblíbenějším hráčem okresu, co to pro vás znamená?

Určitě to potěší. Hlavně jsem ale byl mile překvapený, že jsem se vůbec dostal do toho výběru, do té jedenáctky. Dozvěděl jsem se o tom, že tam jsem, až asi týden po začátku té akce.

Sledoval jste vývoj a průběh ankety?

Od té chvíle, co jsem se to dozvěděl, už jsem sledoval, jak se to vyvíjí.

Nasbíral jste přes sedm a půl tisíce hlasů, kde všude jste sháněl podporu?

Vyloženě jsem ji nesháněl, sdílel jsem jen přes facebook, že jsem se v anketě ocitnul. Nejvíc se o podporu asi postarala moje dcera, a potom taky můj velký kamarád Marek Janoušek, se kterým trénujeme v Boleslavi mládež. Tihle dva měli na tom rozšíření asi největší zásluhu.

Co vy sám, hlasoval jste taky?

Hlasoval jsem taky - pro Radima Straku a Zdeňka Bělíka, které znám. Těm jsem hlasy rozdal. A přiznám se, že i sám sobě jsem tam něco cvaknul, ale nic extra to nebylo. (úsměv)

Co na anketu říkali vaši spoluhráči v Kropáčově Vrutici?

Nejdřív byli taky překvapení. Nakonec mě ale taky podpořili svými hlasy.

Vypsal jste za výhru odměnu do týmové kasy?

To ne, to jsem nevypisoval. Ale domluvili jsme se, že pokud přijde výhra, tak tu sázku na Fortuně vymyslíme společně.

Berete tuhle výhru jako aspoň malou radost v jinak nepříznivé sezoně?

To určitě, protože jinak, co se fotbalu týče, tak nám se ve Vrutici docela dařilo. Je velká škoda, že se to nedohrávalo, ať už A tým nebo béčko, které po dlouhé době začalo vyhrávat nějaké zápasy. To byla velká škoda. Fotbal nám určitě chybí, už jen proto, že jsme se dlouho neviděli.

Jak prožíváte tu dlouhou pauzu bez fotbalu?

Jelikož už mi bude 45, tak jsem se snažil trochu udržovat, sportoval jsem aspoň individuálně - na kole, chodil jsem běhat. A dokonce se mi podařilo osm kilo zhubnout. (úsměv) Aspoň jsem se donutil se trochu hýbat.

V týdnu byly amatérské fotbalové soutěže opět předčasně ukončeny, mrzí vás to?

Určitě jo, mrzí to. Vzhledem k tomu, že už se pomalu rozvolňuje, hodně lidí se testuje v práci, navíc je to zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, tak to podle mě mohlo být puštěné taky. Myslím, že by s tím neměl vzhledem k tomu pravidelnému testování lidí být problém a i kluby by si to dokázaly ohlídat.

Říkal jste, že vám bude už pětačtyřicet – jak to vidíte dál, budete ještě pokračovat?

No, pokud se bude hrát, tak bych chtěl. Dokud drží zdraví a nic mě nebolí, tak bych chtěl vydržet co nejdéle.