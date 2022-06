Už v pátek odstartuje v Benátkách nad Jizerou devátý ročník Memoriálu Jaroslav Krále turnaj o Pohár starosty. Od 17 hodin vyzve v prvním semifinále Mladá Boleslav Slovan Liberec. Turnaj pak pokračuje v sobotu třemi zápasy. V poledne se hraje druhé semifinále mezi Hradcem Králové a druholigovou Příbramí. Zápas o třetí místo má výkop v půl třetí a finále je na programu od půl páté.

9. ročník O pohár starosty Benátek nad JizerouZdroj: Jaroslav Bílek

Oslavy 100 let fotbalu jsou v sobotu na programu v Krnsku. Pokud návštěvníci navíc dorazí v dobovém oblečení, budou pořadatelé nadšeni. Podmínkou však samozřejmě není. Program zde poběží už od rána, vrcholem pak budou zápasy místních fotbalových legend. Slavnostní výkop provede královna Alžběta II. spolu se synem Charlesem. Následovat bude taneční zábava pod taktovkou Lucky´S.

Oslavy 100 let fotbalu v KrnskuZdroj: Jaroslav Bílek

Ještě o deset let více je fotbalovému klubu v Bakově nad Jizerou. Víkend plný pohybu, hudby, zápasů a fotbalových hvězd odstartují v sobotu žáci již 44. ročníkem memoriálu top brankaře a místního rodáka Václava Oplta. V neděli uvidíme dorostence, kteří si pozvali tým z FK Jablonec. Od 14.30 šlápne na plyn v předzápase bakovský tým dospělých. Nejsou to žádní zelenáči, ale zkušení veteráni I.A třídy z roku 2007. Soupeřem jim bude garda ze sousedního Mnichovo Hradiště. No a pak už nás čeká hvězdný vrchol víkendu: bakovské mužstvo I. B třídy se postaví členům samotného All Stars teamu. Za něj by měli nastoupit mimo jiných Jiří Novotný, Karel Poborský, Daniel Zítka, Jiří Štajner nebo Vratislav Lokvenc. Poté to roztočí skupina DIFUR z Nové Vsi, a aby mělo odpoledne i v mezičasech šmrnc a dynamiku, o to se postará skvělý Vojta Sklenář z Rádia KISS.

Oslavy 110 let fotbalu v Bakově nad JizerouZdroj: Jaroslav Bílek

Devadesáté kulatiny se budou v sobotu slavit v Kosořicích. Tady se po aktu u kapličky utkají domácí mládežnické celky se soupeři z Dobrovice. Áčka na závěr programu vyzve Jabkenice. Následovat bude na osvědčeném letním parketu párty pod taktovkou kapely Dreams of Rock.

Oslavy 90 let fotbalu v KosořicíchZdroj: Jaroslav Bílek

V Dolním Bousově se bude hrát benefiční turnaj v malé kopané. Druhý ročník Memorálu Marka Koštíře bude vybírat finanční pomoc pro Milenku Vokounovou.

Velmi zajímavá sestava pak vyběhne v rámci oslav 110 let kopané ve Staré Boleslavi. Proti domácí staré gardě se v 16.30 postaví jedenáctka Marka Matějovského. Ta hlásí následující sestavu: Matějovský, Erich Brabec, Vidlička, Mareš, Švejdík, Kulič, Jiří Novák, Homola, Herzán, Ondřej Synek, Baranek, Miller, Rolko, Holek a Vácha.

Oslavy 110 let fotbalu ve Staré BoleslaviZdroj: Jaroslav Bílek