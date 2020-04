Statistika nuda je, má však cenné údaje. Přesně to se zpívá ve známé české muzikálové pohádce Princové jsou na draka. O tom, že statistika nutně nudou být nemusí, se vás pokusíme přesvědčit na následujících řádcích. Deník vám přináší statistický přehled okresních přeborů ve středních Čechách.

Okresní přebor: Akuma MB - Čejetice | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Na paškál si vezmeme okresní fotbalové soutěže, které by za normálního běhu světa odehrály o uplynulém víkendu své druhé jarní kolo. V redakci Deníku jsme si vzali do hledáčku různé statistické parametry z odehraného podzimu v deseti středočeských okresních přeborech a pokusili jsme se je dát do zajímavých souvislostí.