„S nedávno obměněným vedením jsme hledali projekty, do kterých bychom se mohli zapojit a něco tím získat. Z klubů v okolí jsme dostali typ právě na Kopeme za fotbal,“ přibližuje jeden z hrajících „výborů“ Luboš Baloun, jak se jedenáctka z Palachova rodiště ocitla mezi přihlášenými.

Jaro tak zahájí s novými kvalitními míči, které už jako dárek za registraci dorazily. Na další odměny si ve Všetatech věří za body, které do žebříčku přibývají za každý vytočený sud či vítězství na hřišti.

„V týmu máme majitele hospody, kam po fotbale chodíme na pivo. Spojíme tak příjemné s užitečným. Pro vesnický oddíl je to skvělá možnost, jak nespoléhat jen na dary od sponzorů,“ pochvaluje si Baloun.

S úsměvem dodává, že více si v kabině věří na pivní část. „Jen za leden jsme se ze startovní čtvrté stovky posunuli už do druhé. A to ještě nezačala sezona. Když to tak bude pokračovat, určitě to s nějakou odměnou vyjde,“ věří Luboš Baloun, že si i Všetatští sáhnou na některou z atraktivních cen.

Řada týmů už si právě díky Kopeme za fotbal zahrála proti prvoligovým fotbalistům na jejich stadionech, případně si zatrénovala pod vedením věhlasných trenérů. „Každá výhra je pro nás motivující. Zápas na ligovém trávníku by byl asi nejvíc,“ svěřil se osmatřicetiletý Luboš Baloun, který si coby mladší zahrál krajskou soutěž za sousední Byšice či Záryby.

A sportovní část? Asi jako všude chtějí i ve Všetatech skončit v tabulce co možná nejvýš, jako prioritu to ale zdaleka nestaví.

„Chceme hlavně zapracovat na našem zázemí – vybudovat dětské hřiště a za jednou z branek menší tréninkovou plochu, abychom na hřiště natáhli především rodiny s dětmi,“ vytyčili si v klubu, který měl ještě nedávno ve čtvrté třídě dokonce dvě jedenáctky. Po sloučení v jednu se kdysi dávno i A-třídní adresa krčí na páté příčce v desetičlenné skupině čtvrté třídy.

Lídr má po třinácti odehraných kolech (na Mělnicku se ve IV. třídě hraje i vyřazovací část) na kontě více než dvojnásobný počet bodů.

„Šanci na postup už máme spíše minimální, ani nedisponujeme potřebným kádrem. Hráči nám stárnou a mladé není z čeho brát,“ potýkají se podle Luboše Balouna i v obci se statusem městys s problémy vesnického fotbalu.