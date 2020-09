Jak hodnotíte utkání?

První poločas se nám povedl, ve druhém jsme propadli a udělali velké chyby. Přišli jsme o slibný náskok.

Po prvním poločase jste vedli 5:2, nakonec prohráli 5:6. Co se stalo?

Myslím si, že nám během poločasové přestávky stouplo do hlavy vedení o tři góly. Stav zápasu jsme podcenili.

Podařilo se vám už někdy vstřelit pět branek?

Jednou se mi to podařilo proti Dolnímu Bousovu, ale už je to pár let zpátky.

Mohl byste ty góly popsat?

První gól jsem dal po křížné přihrávky od spoluhráče, dostal jsem přihrávku před prázdnou branku. Druhý gól padl po chybě obránců Vrutice. Soupeř špatně rozehrál autové vhazování. Vybojoval jsem míč a mířil jsem sám na branku. Třetí gól padl po přihrávce přes stopery, a pak jsem mířil na bránu. Čtvrtý gól jsem vstřelil z penalty, kterou vybojovali spoluhráči. Pátý gól vznikl díky centru ze strany a já jsem zakončoval pod břevno.

Pět gólů není obvyklé, kolik jste platil do klubové pokladny?

Zatím nic (smích), ale pokladník mi psal, že to budu mít drahé. Zatím mi částku neřekl.

Budete platit?

Jasně, že budu. Nebudu se s nimi dohadovat (úsměv). Jsem rozumný člověk, dělám to pro tým a pro klub.

Co říkáte na probíhající sezónu?

Na našem prvním zápase jsem nebyl. Naše výkony jsou momentálně hodně výkyvové. Jeden poločas dobrý, druhý špatný. Trápí nás hodně neproměněných šancí, máme co zlepšovat.