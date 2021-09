Jediná remíza čtvrtého kola se zrodila v Kostelním Hlavně, kam přijela mladoboleslavská Akuma. Tu poslal do vedení v 50. minutě Nikola Bertoldi, o deset minut později srovnal na konečných 1:1 Jakub Wágner. Zápas se ještě bude dohrávat na svazu. Hosté v poločasové přestávce nahlásili napadení svého kapitána Jana Hanzlíka v hráčské zóně jedním z diváků. Domácí klub se hájí tím, že šlo pouze o bouchnutí dveřmi od toalety v reakci na urážky ze strany hostujícího kapitána. Ten zápas nakonec nedohrál, protože měl minutu před koncem zápasu ještě urazit rozhodčího, za což viděl červenou kartu.

Zdětín o první body bojoval srdnatěji, ale nakonec odešel i z domácí zápasu proti Krnsku jako poražený. Ve tvrdě hraném utkání rozdal sudí Šebela deset žlutých karet a hned dva hráči zápas pro zranění nedohráli. S poraněným kolenem musel odstoupit domácí Pluhař, na druhé straně si kotník pochroumal Marek Beneš. V samotném zápase vedli hosté v poločase 3:1. Pak se do vlastní sítě trefil Lukáš Šichan a bylo z toho v závěru ještě drama, ale domácí už na srovnání neměli čas.

Po čtyřech kolech letošního okresního přeboru je v jeho čele jeden z favoritů. Fotbalisté Řepova mají po třech výhrách a jedné remíze na svém kontě deset bodů. Tři přidali o víkendu po domácí pohodlné výhře 5:1 s Doubravou. Jizeran kladl favoritovi odpor jenom v úvodu, když šel v 11. minutě do vedení zásluhou Nedošetka. Hned za minutu už ale bylo srovnáno, když se prosadil Václav Kohout. V poločase už to bylo 3:1 pro domácí celek, který nakonec dokráčel k jasné výhře 5:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.