Kropáčova Vrutice zvládla domácí zápas s Krnskem na jedničku. Rozhodla jej třemi góly už v prvním poločase, a ve druhém již dovedla zápas s čistým kontem do zdárného konce.

Kněžmost si doma zastřílel proti béčku Dolnobousovského SK. Na vysoké výhře 6:1 se podílel dvěma přesnými zásahy Filip Šosvald. Hosté ještě na první gól domácích dokázali odpovědět v závěru první půle Zvěřinou, po změně stran už ale dávali góly jenom domácí. To už ale nebyl na hřišti hostující Zahrada, který šel v 54. minutě po druhé žluté do teplé vody.

Naopak nejvíc branek, a to hned devět, padlo ve Zdětíně. Po hříchu pro domácí šest do jejich sítě. Za hostující boleslavskou Akumu se prosadil hned třikrát Jiří Böhm. Akuma se díky výhře 6:3 a tříbodovému zisku posunula na první místo tabulky, kde nahradila Řepov. Ten doma podlehl benátecké rezervě 1:3. Hosté vedli v poločase o jeden gól a zápas pak rozhodli dvěma góly v rozmezí dvou minut v úvodu druhé půle.

