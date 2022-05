Hned tři brankáři udrželi čisté konto – Roudnický ze Sportingu proti poslednímu Strašnovu (4:0), čejetický Hubáček v Katusicích (0:2) a stejným výsledkem vyhrála i Čistá v brance Jírou v Dlouhé Lhotě.

Hektická závěrečná desetiminutovka byla k vidění na Jivině. Tady domácí vedli od 5. minuty nad Novou Vsí 1:0. Hosté dokázali v 82. minutě srovnat Procem, ale remízový stav vydržel jenom minutu, po níž vrátil domácím vedení Vrabec.

Remíza se zrodila v Bakově, kde místní béčko hrálo nerozhodně s boleslavským SKP. Obě branky padly v úvodu zápasu – skóre otevřel ve třetí minutě Brož, za hosty srovnal na konečných 1:1 Záleský.

15. kolo: Židněves – Klášter 5:2 (1. a 86. Korec, 64. Hromádko, 69. Měkota, 90. Zehnal – 19. a 51. Kovář), Sporting – Strašnov 4:0 (31. a 70. J. Jonáš, 39. vlastní, 83. Žitník), Jivina – Nová Ves 2:1 (5. Novotný, 83. Vrabec – 82. Proc), Katusice – Čejetice 0:2 (25. Mikšík, 63. Bouška), Dlouhá Lhota – Čistá 0:2 (55. Novák, 73. Kalina), Bakov B – SKP 1:1 (3. Brož – 15. Záleský).

Martin Sháněl: Fotbal už mě hodně bolí ale teď taky neskutečně baví

III. třída skupina B

Strhující zápas se hrál v Chotětově, kde padlo jedenáct branek a k tomu tři červené karty. „Byl to pěkný zápas, ani jeden z týmů v podstatě nebránil a hrálo se nahoru dolů. Kdyby to skončilo 10:9 tak by se nemohl nikdo vůbec ničemu divit,“ komentoval zápas, ve kterém nakonec hosté vyhráli 6:5, záložník hostů Martin Sháněl. Ten si společně se svým spoluhráčem Milanem Kollárikem připsal hattrick.

Kochánky vyhrály 3:2 v Nemyslovicích. Skóre se přelévalo jako na houpačce. Hosté vedli 1:0, ale domácí po hodině hry otočili během osmi minut ve svůj prospěch. Pak ale srovnal z penalty Michal Mráček a v 81. minutě zápas definitivně rozhodl. Zápas však ještě bude mít dohru u zeleného stolu. O poločasové přestávce byla provedena konfrontace hostujícího brankáře, podle rozhodčího s negativním výsledkem. S tím ale domácí nesouhlasí a podali ještě následně protest, kdy podle jejich slov hráč nedisponoval žádným průkazem totožnosti a ani neznal svoje celé rodné číslo.

Vedoucí Bezno zvládlo i patnáctý zápas této sezony vítězně, když vyhrálo na hřišti druhých Předměřic 3:1. Už o tomto víkendu mohou v Bezně oslavit jistotu postupu do okresního přeboru. Pokud doma uhrají Bezenští alespoň jeden bod proti aktuálně druhým Ledcům, které po výhře 3:1 nad Zdětínem poskočili právě před Jizeru na stříbrnou příčku, nebude už ani matematická šance, jak by o první místo mohli přijít.

16. kolo: Nemyslovice – Kochánky 2:3 (60. Gregor, 68. Pokorný – 73. a 81. Mráček, 27. Machata), Struhy – Pěčice B 0:2 (25. Šťastný, 80. Hellmiss), Chotětov B – Žerčice 5:6 (30. a 69. Vávra, 31. P. Buryán, 50. Vyhlas, 88. T. Scheufler – 36., 52. a 65. Sháněl, 40., 59. a 75. Kollárik), Předměřice – Bezno 1:3 (48. Kocourek – 32. a 53. J. Šisler, 56. M. Šisler), Ledce – Zdětín B 3:1 (15. Košek, 77. Dobruský, 82. Smutný – 37. Kaplan), Horky B – Jabkenice 7:0 (66. a 72. Váňa, 2. Pivoňka, 43. Jarolím, 75. Prokorát, 86. Zikmunda, 90.+2 Kolínský).