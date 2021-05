Cesta nových posil do týmu byla hodně zajímavá. Trenér Martin Sabol s nimi totiž navázal kontakt na tenise v Kosmonosech. „Jak jsem je viděl, poznal jsem, že mají spíš fotbalové než tenisové pohyby. Celý život hraju fotbal, tak to mám trochu v oku. Zeptal jsem se, jak na tom jsou s fotbalem, a pozval je na trénink,“ líčí první naťuknutí potenciálních akvizic.

Scházeli se postupně – na první trénink přišli dva, potom tři, až se nakonec dal dohromady celý kvartet. A jak je vidí trenér?

„Olí je jejich kápo, dobrý chlapík. Hraje v obraně. Má už něco nakopáno, má přehled, je fotbalový,“ říká Sabol o Olegu Rapynovi, který měl jako jediný nějaké zkušenosti s místním fotbalem, před přestupem do Ledců kopal za Čejetice.

„Vadim je fotbalista středu pole, běhavý, rozdává balony, pracovitý fotbalový dělník. Jurij začal v záloze, není na tom moc dobře technicky, ale je soubojový, hlavičkář. Když dostane balon na hlavu, tak se nemýlí. Mívá hodně šancí, jde do toho tvrdě, neuhne ze souboje, je fyzicky zdatný,“ chválí kouč Čečela a Čuprynu.

Posledním do party je Xenofontov. „Sergeje jsme zezačátku mysleli na stopera, má dlouhé nohy, má dobrou kopací techniku a přehled. Vzadu ale máme Dobruského, a to je náš nejlepší stoper, drží nás. Proto jsme Sergeje dali dopředu. On si podrží balon, rozdá ho, udělá dva hráče, jde do hlav, je vysoký,“ charakterizuje Sabol čtyřgólového střelce. Čtyři góly dal na podzim i Čupryna, Rapyna a Čečel potom skórovali oba dvakrát.

„Kluci mají všichni jednu skvělou vlastnost, že se nehádají. Řeknou si maximálně něco mezi sebou, ale s ostatními si sedli. Jsou tiší, do kabiny zapadli výborně. Zažil jsem i jiné Ukrajince, kteří se třeba nechali vyprovokovat, tihle jsou v pohodě. Nejvíc impulzivní je Olí, zároveň ale ty ostatní dokáže usměrnit, trošku je přes něj řídíme. Ale všichni rozumí česky bez problémů,“ popisuje Martin Sabol adaptaci ukrajinské čtveřice v Ledcích.

Všichni čtyři už jsou nedílnou a důležitou součástí manšaftu. S přestupem Rapyny to bylo snadné, Ledcům se ale povedlo vyřešit papírování i o přesunu ostatních tří, kteří měli registrace na Ukrajině. „Nebožtík Jarda Kaňka s Pavlem Majerovým zařizovali ty přestupní papíry z Ukrajiny, teď jsou to vyloženě naši hráči. Na Ukrajině hráli nějaké ty oblastní soutěže,“ říká Sabol a s nadsázkou dodává: „Třeba Rapyna má výborný přehled a kopací techniku. Mimo toho Jurije to jsou opravdu dobří fotbalisti. Jurij je zázrak, je to trochu nekop, pořez, ale je gólový.“

Zároveň ale kouč lídra III. třídy B odmítá, že by letošní skvělé výsledky byly jen dílem zmiňovaného kvartetu. „Celý tým si sednul, je to dobře poskládané. Vencu Třísků jsme přitáhli s Pavlem Majerem. Moc lidí mu nevěřilo, ale teď patří k nejlepším bekům. Vzali jsme i Michala Koška z Doubravy, on je hračička s balonem, šikovný hráč dopředu,“ hlásí o dalších posilách.

Důležitý je pro mužstvo i brankář Tomáš Svozil: „On je fotbalový, ale už to není na to, aby hrál vepředu. V dorostu Boleslavi kdysi chytal, takže má zkušenosti, má dobrý brankářský styl. To nám taky hodně pomáhá, můžeme si s ním pomoct v rozehrávce. Myslím, že to dělá docela rozdíl. On umí rozehrát, takže můžeme hrát odzadu, aby to taky trošku vypadalo,“ chválí jeho přínos Sabol.

Rovněž se koučovi líbí, jaké jsou v Ledcích podmínky: „Máme skvělé zázemí. Je tam tribunka, Jarda se o to hodně staral. Teď je na tom kus práce Pavla Majera, to je takový náš prezident. Přišel jsem, abych mu trochu pomohl, má s tím hodně práce. S Jardou jsme byli takový trojtým, společně se nám to povedlo nějak udělat.“

A co výzva ohledně případného postupu o patro výš, do okresního přeboru? „Rádi bychom to zkusili, kluci to chtějí. Muselo by se ale malinko doplnit mužstvo, kdyby nám dva tři lidi vypadli, tak by to byl problém,“ uzavírá Martin Sabol.