Tsipkalo se postaral o čtyři, a to strávil na hřišti jenom první poločas. Přitom během podzimu se zvládl ukrajinský útočník prosadit také celkem čtyřikrát. Svůj sezónní zápis tedy během neděle zdvojnásobil. „Je to mladý kluk, jeho největší předností je hlavně rychlost. V zakončení by ale potřeboval o trošku více klidu. To ale s věkem a zkušenostmi přijde,“ říká trenér Sportingu Michal Bílek.

Skóre zápasu otevíral Tsipkalo po půl minutě hry, druhý gól přidal v 10. minutě a ve 14. už měl zkompletovaný hattrick. O deset minut později zvyšoval svým čtvrtým gólem v zápase už na 6:0.

„S fotbalem jsem začal v deseti letech na Ukrajině v klubu FC Vonigovo,“ prozradil sám hráč.

A jak se vůbec angažmá zahraniční akvizice v boleslavském zeleno-bílém dresu zrodilo? „Miško přišel do Čech asi měsíc před začátkem války na Ukrajině za prací. Náš klub pak kontaktoval přes facebookové stránky,“ prozrazuje Bílek. Ani registrační procedura nebyla podle jeho slov nijak složitá: „Dodali jsme na fotbalovou asociaci standardní dokumenty, navíc tím, že nešlo o nezletilého, tak to nebylo tak složité, jako je třeba v případě registrace dětských hráčů.“

Jedno úskalí přeci jenom Bílek našel: „Miško zatím nemluví moc česky, takže občas je komunikace v kabině s ním trošku složitější, ale i to se postupem času lepší.“