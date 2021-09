Městské derby na Astonce tentokrát vítěze nemělo | Foto: Miloš Moc

Hned tři prestižní derby připravil los o víkendovém programu fotbalové III. třídy. Ve skupině B přijely do Žerčic vysoce favorizovaní hráči Ledec. A papírové předpoklady potvrdili, když si odvezli ze sousední obce výhru 3:1. Před osmdesátkou diváků poslal domácí do vedení ve 29. minutě Ondřej Smutný. O vyrovnání se postaral jeho jmenovec Karel Smutný v páté minutě druhé půle. O čtyři minuty později poslal hosty do vedení Vadym Chechel. V 66. přišli hosté o svého trenéra Martina Sabola, který viděl po kritice rozhodčího červenou kartu. I bez svého lodivoda ale Ledečtí dovedli zápas do vítězného konce, když razítko na hostující výhru přidal v poslední minutě z penalty brankář Tomáš Svozil.