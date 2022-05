V nich tratil body i třetí celek tabulky z Bělé pod Bezdězem, který nevyužil vzájemné ztráty obou lídrů soutěže a nepřiblížil se jim na dostřel. Naopak se ještě o jeden bod vzdálil, neboť Bělští doma přišli po porážce 0:3 od Kosořic o body všechny. Naopak Kosořice jsou už páté, na třetí Bělou ztrácí po víkendu už pouhé dva body. Smolný zápas, respektive jeho minutu odehrál hostující Jaroslav Machač. Ten naskočil ze střídačky v 87. minutě. Při následném rohu se však hlavou srazil s domácím Matějem Hodboděm a pro oba zápas tímto nešťastným okamžikem skončil.

Lídr okresu dohrával jarní šlágr v osmi, domácí však rytířsky odmítli výhodu

Špatné jaro prožívají v Krnsku. To připsalo pátou porážku v řadě, když doma nestačilo na Kropáčovu Vrutici. Ta pod viaduktem vyhrála 4:1 a trošku odskočila spodku tabulky, konkrétně trojici celků za sebou. Naopak Krnsko už se musí dívat i pod sebe, na jedenáctou Vrutici má už jenom jednobodový náskok.

Naopak důležité tři body urvala Doubrava. Ta v zápase dvou trápících se týmů doma hostila Mukařov a vyhrála nejtěsnějším možným rozdílem. O domácí výhře 1:0 rozhodl v 58. minutě Jakub Pavlíček.

Překvapení se urodilo na Sahaře, kde domácí Akuma nestačila na Zdětín. Všechny tři branky padly ještě v prvním poločase, bohužel pro domácí celek dva do jeho sítě. Ve druhém poločase už se do statistik zapisovaly pouze karty. Domácí Roman Koubek viděl hned dvě, a to nebyl ani na hřišti. První žlutou dostal na střídačce při debatě s rozhodčím. Tématem byl počet míčů, který byl tou dobou k dispozici pro hru. Po udělení žluté pak podle zápisu o utkání vstoupil na hrací plochu, za což inkasoval kartu druhou.

Překvapení se naopak nekonalo v Židněvsi, kde Březno porazilo Kostelní Hlavno 4:1, béčko Dolnobousovského SK si po remíze 1:1 rozdělilo body s Kněžmostem.

Okresní přebor

19. kolo: Bělá – Kosořice 0:3 (35. Malík, 68. Kořínek, 82. Krejcar), Krnsko – Kropáčova Vrutice 1:4 (74. Vízek – 43. Musil, 64. L. Novák, 82. Jarolím, 90. Havelka), Doubrava – Mukařov 1:0 (58. Pavlíček), Akuma – Zdětín 1:2 (18. Vietrov – 14. Donát, 39. Vaňousek), Březno – Kostelní Hlavno 4:1 (32. a 79. Strnad, 68. a 76. Svoboda – 38. J. Bůžek), Benátky B – Řepov 1:1 (11. Boček – 31. Bonomo), DBSK B – Kněžmost 1:1 (73. Zvěřina – 21. Sedláček).