O víkendu odnesl dobrou formu Lhoťáků soupeř z Kláštera. Ten si odvezl ze hřiště lídra debakl 1:6. „V poločase to ale vůbec tak nevypadalo. Vedli jsme jenom 1:0. Navíc jsem musel ve 40. minutě jít ze hřiště já a v poločase další ze zkušených borců Pavel Zelba,“ komentuje průběh zápasu hrající kouč Marek Limr.

Do hry se tak dostali mladíci. K Adamu Stuchlíkovi a Jidřichovi Brodskému ještě jejich parťáci z dorostu Karel Hlaváč a Matyáš Prýmek. Všichni ročník narození 2007. A začaly se dít věci! „Mlaďasové to neskutečně odběhali. Dali tomu zápasu úplně jinou energii,“ říká Limr.

Na konečné výhře 6:1 se gólově podíleli jenom oni. Jeden gól dal Prýmek a hned pět Brodský! „Je v nich obrovský potenciál do budoucna. A to máme ještě nějaké kluky z toho ročníku v Kosmonosech a v Boleslavi. Do budoucna by se tady zase mohl hrát dobrý fotbal,“ přeje si Limr, který coby ikona místního oddílu prošel s klubem vzestup do krajského přeboru a následný pád až do nejnižší okresní soutěže.

„My jsme ve finále tu loňskou reorganizaci a pád až do čtyřku uvítali. V naší situaci nám to nakonec pomohlo. Ve čtvrté třídě můžeme nasazovat právě mladé hráče, ti tak mají aspoň víc času na práci s míčem a na to se pořádně rozehrát,“ hlásí Marek Limr.

Otázka na případný postup byla následně nasnadě: „Samozřejmě na tabulku nejde nekoukat. Já jsem chtěl před sezonou hrát do čtvrtého místa. Pak jsme také zvažovali, zda v případě možnosti vůbec postup brát, zda by pro mladé nebyl lepší ještě jeden rok ve čtyřce. Ale postupu bychom se asi případně nebránili,“ dodal hrající kouč Dlouhé Lhoty.