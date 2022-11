Nejinak je tomu i v letošní sezoně. Po jedenácti odehraných zápasech má na svém kontě neskutečných 21 přesných zásahů. Druhý Lukáš Losík z mladoboleslavského SKP se trefil patnáctkrát. Více jak jeden vstřelený gól na zápas mají ještě Michal Malík z Kosořic (14), vrutický Michal Korec (13), Michael Šisler z Bezna a Strnadův spoluhráč Jan Novotný (oba 12). Dvouciferné konto pak ještě zaznamenal bělský Martin Toman (10).

Stejný počet jedenadvaceti branek pak v okresních soutěžích dospělých evidujeme ve III. třídě u Jana Váni z béčka Horek. Deset gólů pak v této soutěži nastřílel ještě chotětovský Pavel Vyhlas. Pro úplnost doplňme, že nejlepší střelcem IV. třídy je Ivan Votus ze Strašnova s šestnácti zářezy.

Ale zpět ke Strnadovi. Ten totiž své střelecké konto významně rozšířil o uplynulém víkendu, když byl při domácí výhře Března 4:2 nad Kněžmostem jediným střelcem svého týmu. První gól dal po dvaceti minutách hry, to když vyrovnával na průběžných 1:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas. Pak se oba celky dlouho přetahovaly o to, kdo půjde v zápase do vedení. Byl to Strnad, kdo v 68. minutě poslal domácí do vedení a o deset minut později dokonal hattrick. Hosté ještě tři minuty před koncem snížili na rozdíl jediné branky, ale byl to znovu březenský šutér, kdo dal razítko na domácí tříbodovou výhru.

Ta po dvanácti odehraných kolech vystřelila Březno do čela celé soutěže. Titul půlmistra budou Březenští hájit v posledním podzimním kole na hřišti Krnska.