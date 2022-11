Za béčko nastupuje ve středu zálohy, áčku chodí občas pomáhat do obrany, jinak působí v rámci trenérského štábu. Tomáš Musil prostě nechybí na žádném zápase Kropáčovy Vrutice.

O víkendu zaznamenal v zápase proti bezenské rezervě hattrick a byl jediným střelcem svého týmu při domácí výhře 3:2. Přitom Vrutice o poločase se starým známým soupeřem z minulých sezon prohrávala 0:1. „Což byl ale paradox. V prvním poločase jsme měli asi jedenáct tutovek, ale prohrávali jsme. I naši nároční diváci už na nás křičeli, že to snad není možné, co všechno jsme zahodili,“ komentoval s úsměvem první pětačtyřicetiminutovku Musil.

A pokračoval: „Ve druhém poločase už byla hra vyrovnanější, ale my jsme konečně začali dávat góly. Hodně nám pomohlo brzké vyrovnání hned po změně stran,“ prozradil Musil, který dal druhý gól v 66. minutě a zápas rozhodl z penalty patnáct minut před koncem. „Ta byla po ruce soupeře,“ hlásí Musil. Tomu rozhodčí ještě jeden vstřelený gól neuznali: „Ale asi správně, předcházel mu náš faul.“

Musil si také pochvaluje reorganizaci, kterou nastolilo vedení svazu před letošní sezonou, a která se významně dotkla právě nejnižší okresní soutěže: „Po několika letech té šílené soutěže, kdy jsme se soupeři znali úplně dokonale, je to pro nás velmi příjemná změna. Přibyli noví soupeři, a i my jsme pro ně ne tolik čitelní.“

Řeč přišla také na okresní přebor, kde působí vrutické áčko. To má podzimu jenom těžko uvěřitelnou bilanci. Na osmém místě má při zisku šestnácti bodů nejvíc vstřelených, ale zároveň i inkasovaných, branek v soutěží. „Koukali jsme na to v kabině. Je to solidní paradox, ale fotbal musí lidi bavit a v našich zápasech padá hodně gólů. Mohli jsme mít ještě o šest bodů víc, kdybychom dvakrát nevybouchli v nastaveném čase,“ přemítá Musil.

A jedním dechem dodává: „Musíme rozhodně posílit obranu. Ale chceme sehnat spíš nějaké mladé kluky, přeci jenom v obraně máme hodně vysoký věkový průměr.“