„Podzim hodnotíme dobře, když jsme všechno vyhráli, to je logické,“ zasmál se vedoucí týmu Jaroslav Kaňka. Loni přitom Ledce skončily v neúplné sezoně sedmé, rok předtím dokonce předposlední a sestupu se vyhnuly jen o tři body. Čím to tedy je, že se letošní start tak povedl?

Odpověď je podle vedoucího týmu Kaňky jasná. „Udělali jsme čtyři nové hráče. Nebo vlastně pět, jak se na jaře nehrálo, tak nám tam zůstal ještě jeden od zimy. Všechno to jsou kvalitní fotbalisti, to je asi základ. Do manšaftu dobře zapadli, i díky tomu se to dobře vyvíjí,“ pochvaluje si přínos nových tváří v kádru.

Dvě posily si Ledečtí vyhlédli tady na okrese. Z Čejetic přivedli Oleha Rapynu a z Doubravy Michala Koška. Kromě toho ale získali další tři hráče, a to poněkud netradiční cestou. Přímo z Ukrajiny dorazili do malého klubu na Boleslavsku Xenofontov, Čupryna a Čečel.

Díky tomu vzrostla kvalita napříč celou sestavou a tým je silný dopředu i dozadu. Ledce nastřílely během osmi kol 42 branek, o čtyři více než druhé nejlepší Bezno, a inkasovaly jen pětkrát. I tady je druhým nejlepším týmem soutěže Bezno, které obdrželo o pět gólů víc. „Máme jak velmi slušnou obranu, tak i ten útok se nám teď zlepšil. Je to vyrovnané. Potřebujete, aby fungovaly všechny řady,“ říká o síle týmu Kaňka.

Právě proti Beznu to podle něj pro Ledce bylo nejtěžší. V osmém kole se oba týmy střetly v přímém souboji o první místo a Ledce z domácího duelu vyšly vítězně 3:0. Připravily tak Beznu první ztrátu bodů v sezoně. „Myslím, že suverénně nejtěžší byl s Beznem. I když výsledek byl 3:0, tak to bylo nejtěžší, ten výsledek je trošku zkreslený. Myslím, že tam to bylo opravdu vyrovnané, rozhodly to výkony gólmanů,“ okomentoval bitvu o první příčku vedoucí ledeckého mužstva.

I přesto, že se týmu letos takhle daří, nepovažují postup výš, do okresního přeboru, za automatickou povinnost. „Asi takhle – není to tak, že bychom si dávali nějaké velké cíle. Řekli jsme si, že půjdeme od zápasu k zápasu. Když to vyjde, tak to vyjde, když to nevyjde, tak se z toho nezblázníme. Samozřejmě by to bylo hezké, když se takhle daří, ale není to pro nás jednoznačný cíl, že bychom museli postoupit,“ říká pokorně Jaroslav Kaňka.

Slibně se rozjíždějící sezonu překazila Ledcům vládní opatření a následné zrušení dalších podzimních kol. V Ledcích k tomu ale přistupují pragmaticky: „Mrzí nás to, ale bereme to jako fakt. Je to tak, nedá se s tím nic dělat, nedá se to ovlivnit. Nemá cenu to řešit.“

Druhým drobným minusem je věková struktura týmu. Drtivá většina kádru se pohybuje okolo třiceti let, někteří ještě o pár let výš. Doplnění o mladší hráče však podle vedoucího Jaroslava Kaňky není pro Ledce snadné. „Chtělo by to trochu omladit, to je pravda, ale s mladými kluky je to těžké. Tak dva tři mladší by to chtělo, ale bohužel nejsou,“ krčí rameny. I bez mladých to ale v Ledcích jde…