Jeho jméno zná každý brankář na okrese. A snad každý z nich od něj dostal gól. V letošní sezoně Jan Verner z Bělé tři, řepovský Simeon Pap jeden a Zdeněk Moc z Doubravy také tři.

Tomáš Strnad, útočník fotbalového Března, měl před uplynulým víkendem na svém kontě po třech odehraných zápasech sedm gólů. Už nyní je lepší než v loňské nedohrané sezoně. To se stihl v osmi odehraných zápasech trefit šestkrát. „Forma je. Letos jsem vynechal dovolenou, protože se nám narodila dcera, takže jsem stíhal všechny tréninky a sám na sobě cítím, že jsem dobře připravený,“ hlásí čtyřiatřicetiletý odchovanec březenské kopané.

Ten si během kariéry zahrál i v jiných týmech na okrese – své zářezy má také v dresu Dlouhé Lhoty, Kosmonos, Pěčic a než se vrátil zpátky do svého domovského celku řádil na Sahaře za boleslavskou Akumu. Několikrát také ovládl střeleckou tabulku amatérské pondělní Ligy Boleslavského deníku, kde hraje v dresu Odborů.

Jeho formu odnesla minulý víkend Doubrava, kdy se podruhé v letošním ročníku okresního přeboru trefil třikrát. „A kdybych měl ještě trochu více štěstí, tak jsem jich mohl dát ještě víc. K hattricku jsem přidal ještě dvě trefené tyče,“ komentoval s úsměvem svůj třígólový zápas. A přidal i popis branek: „U prvního jsem šel sám na branku, druhý byla střela levačkou a třetí jsem měl už jednoduchý. Libor Cepka mi to předložil při úniku dvou na jednoho do prázdné branky.“

Právě na osu Cepka –Novotný–Strnad Březno hodně spoléhá. „Start nám vyšel výborně. Máme hodně dobře poskládaný tým, ke kterému se letos připojili kvalitní kluci, co přišli z dorostu,“ popisuje Strnad. Sám by rád letos bral v okresním přeboru medaili: „Chceme hrát vršek tabulky, já osobně bych chtěl skončit do třetího místa. Trenér má cíl být do pátého.“

O postupu se zatím v kabině Března nahlas nemluví: „Postup? To zatím ne. Přeci jenom je teprve začátek soutěže, za pár zápasů může být všechno jinak.“ Přesto by si Strnad uměl do budoucna v Březně krajskou soutěž představit. Vždyť právě z dresu Dlouhé Lhoty s ní má sám řadu zkušeností. A není to tak dávno, co se v Březně za éry Josefa Dufka hrála. „Občas někdo v kabině něco ze srandy řekne, ale trenér nás hned zpraží. Drží nás zatím při zemi…“