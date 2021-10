Nemyslovice, Bezno, dlouhá léta v Pěčicích, mezitím anabáze v Kosořicích a Kosmonosech a od letošní sezony zase Bezno. „Jestli se uzavírá kruh? No, když to takhle slyším, tak asi ano,“ přemítá nad svou kariérou aktuálně třiatřicetiletý ofenzivní záložník Antonín Kiceluk. Ten se po mnohaletém putování po krajských soutěžích vrátil do Bezna.

Společně se svými spoluhráči chce vrátit aktuálního lídra B skupiny III. třídy opět na výsluní. „V Bezně se vždycky hrál minimálně okresní přebor, nebo i vyšší soutěž. I od diváků slýcháme, že by bezenský fotbal neměl být ve třetí třídě,“ přiznává Kiceluk. Klub je opravdu na nejlepší cestě z marastu ven. To potvrzuje i letošní posila: „Fotbal tady teď dělá Zdeněk Novotný a opravdu to má hlavu i patu. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rád vrátil. Je před námi samozřejmě ještě spousta práce, ale už jenom to, že nás trénuje Honza Šisler a tréninky jsou na skvělé úrovni, je dobré znamení.“

V loňské nedohrané sezoně se Bezenští přetahovali o první místo s týmem z Ledec, letos vládnou své skupině rukou přísnou a neochvějnou. Ze sedmi zápasů všechny vyhráli, na čele mají náskok před druhými Předměřicemi šest bodů. Skóre je také impozantní – 52 branek vstřelených, jenom šest inkasovaných.

Skvělou bezenskou fazónu naposledy odskákaly Struhy. Ty schytaly debakl 1:10. „Přitom ale nehrály vůbec špatně,“ hlásí Kiceluk. „Trošku je ale zlomila penalta ve 20. minutě za stavu 0:0,“ dodává hráč, který si pak na bezenském pažitu otevřel One man show. Po půl hodině hry nasázel do sítě hostů během šesti minut hattrick. Další tři branky přidal po přestávce. „Šest gólů jsem v dospělé kategorii během jednoho zápasu asi ještě nedal. Určitě to bude můj osobák,“ směje se bezenská opora. Ta se během předchozích kol přitom trefila „zatím“ jenom čtyřikrát. Ve střelecké tabulce soutěže je aktuálně s deseti góly na druhém místě, za svým oddílovým kolegou Michaelem Šislerem. Ten dal Struhům také hattrick a celkově už má na svém kontě neskutečných devatenáct tref.

Cíl Bezna je pro letošek jasný – postup do okresního přeboru. „Zatím hrajeme dobře, ale je teprve sedmé kolo. Ale všechny nás to zatím baví, na tréninku nás bývá víc, než třeba chodilo v Pěčicích v A třídě,“ těší Kiceluka, který ještě jedním dechem dodává: „Snad nám to zase nepřekazí covid…“