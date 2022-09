Rezerva Horek zažívá fantastický vstup do sezony. Po dvou kolech má ve třetí třídě plný počet bodů, navíc při impozantním skóre 17:2. Po výhře 7:2 z prvního kola nad béčkem Bakova přidali Horečtí o víkendu výhru 10:0 nad Mukařovem, který ještě vloni hrál o soutěž výše.

„Chodí s námi Novotný s Váňou, kteří nemají úplně vytížení v áčku, a to je prostě ve třetí třídě neskutečně znát,“ prozrazuje klíč k horeckému fantastickému startu do sezony zkušený Pavel Jarolím. Ten zatížil konto Mukařova hned pěti góly, a stal se tak nejlepším střelcem víkendu na Mladoboleslavsku. „Ve finále to ani nebylo moc těžké dát pět gólů. Soupeř byl opravdu slabý,“ řekl k pohodlné desetigólové výhře ofenzivní plejer horeckého béčka.

Ten žádnou pozvánku z A mužstva při své formě nečeká: „Ne ne, to se stát nemůže. V áčku jsem byl před několika lety, když se to začalo rozdělovat na áčko a béčko, tak jsem raději z Horek odešel.“

Poté následovala hodně bohatá kariéra. Výčet jeho dalších angažmá pak vydá na celý jeden odstavec: Zdětín, Litol, Luštěnice, Pěčice, znovu Luštěnice, Zdětín, Kropáčova Vrutice, a ještě jednou Zdětín. Tomu předcházela už dřívější hostování: Benátky, Stará Boleslav, Luštěnice, Dobrovice nebo Kochánky.

Teď se kruh uzavřel a Jarolím dohrává kariéru doma v Horkách. „Řekl jsem, že odehraju ještě jednu sezonu a skončím. Takže ideální by byl postup do okresu a budu mít klid,“ netají nijak ambice B týmu Jarolím.

Ten se honosí slavným fotbalovým příjmením. Se slavnějším rodem Jarolímů ale nemá nic společného: „Zaplať pán Bůh, vždyť to jsou slávisti!“