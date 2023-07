Čtvrtá třída má hned tři nově přihlášené týmy, a jejich počet tak stoupl na patnáct účastníků. Okres i třetí třída budou hrát klasicky ve čtrnácti.

III. třída: Sporting Mladá Boleslav - Branžež. | Foto: Miloš Moc

Uzávěrka přihlášek do okresních fotbalových soutěží Mladoboleslavska sice byla už předminulou neděli, finální podobu obsazení však svazoví činovníci finalizovali až koncem uplynulého týdne. Drahnou dobu totiž chyběl čtrnáctý celek do třetí třídy.

Vše nakonec ale klaplo a dvě nejvyšší okresní soutěže dospělých budou mít opět po čtrnácti účastnících, čtvrtá třída dokonce o jednoho víc! A to i přes skutečnost, že řady okresních celků opustily dva kluby. Sokol Řepov, jakožto přeborník okresu, využil práva postupu do krajské I. B třídy, kterou si místní fotbalisté kopnou poprvé v devadesátileté klubové historii.

Jizeran Doubrava, jenž skončil na třináctém sestupovém místě ve III. třídě, přihlášku pro nový ročník neposlal. Podle informací Boleslavského Deníku zde ale fotbal nekončí. Úzký kádr tohoto tradičního klubu by se měl spojit s podobně početně živořícím béčkem nedalekých třetiligových Přepeř. Společně by pak takto složený tým měl nastupovat v I. B třídě Liberecka, přičemž domácí zápasy by Přepeře B měly hrát právě na doubravském pažitu.

Okresní přebor pak ve své sestavě přivítá tři nováčky ze třetí třídy. Postup si zajistily dva nejmladší kluby regionu - první Jivina s druhým Sportingem Mladá Boleslav. Pro oba půjde také o premiérovou účast v této soutěži. Třetí volné místo v nejvyšší okresní lize vzal po odmítnutí bakovské rezervy Chotětov B.

Do III. třídy pak sestoupil Kněžmost a také Pěčice B, které se do loňského přeboru sice přihlásily, ale ještě před jeho startem informovaly, že do něj z personálních důvodů nezasáhnou. Nyní se rezerva Pěčic přihlásila do III. třídy. V ní po postupu tří celků do OP a sestupu Mukařova s Doubravou bylo najednou pět volných míst. Dvě zabraly právě sestupující celky Kněžmost s Pěčicemi. Napínavé ale bylo doplňování ze IV. třídy.

Šeda prodloužil o rok, z Polska přichází Slovák Kadlec

Její vítěz z Dlouhé Lhoty totiž postup odmítl, na rozdíl od druhého Kláštera a také třetího Strašnova. Nabídku zvažovala také čtvrtá Nová Ves, ale nakonec ji nereflektovala. Další na tahu tak byl ze sestupové pozice Mukařov a ten nakonec setrvání ve III. třídě přijal.

I tak ale bude mít nejnižší okresní třída tři nováčky. Po setrvání Mukařova ve trojce a nepřihlášení Doubravy zůstalo v pralesní lize dvanáct celků. Doplní je ale nové, či staronové celky. Po roce hlásí návrat Katusice, které byly hodně aktivní na trhu volných přestupů. Po několika sezonách obnovila rezervní tým Dobrovice. A dokonce C tým poskládá pro novou sezonu Chotětov. Je to zřejmě vůbec poprvé, kdy na boleslavském okrese bude mít některý z klubů tři týmy mužů v soutěžích dospělých.

Po přihláškách už mají také soutěže mládežnické. „Soutěž dorostu bude hrát devět celků, což je o dva více než v minulé sezoně,“ hlásí okresní sekretář Milan Karásek s tím, že nováčky jsou celky Kropáčovy Vrutice a Luštěnic. Soutěž žáků U15 bude mít stejně účastníků jako v loňské sezoně tedy 14.

U13 bude hrát patnáct týmů, U11 dokonce 29. Soutěž U9 má 26 účastníků, což je ale o pět týmů méně než vloni. U7 pak bude hrát 14 celků.

Řepov: po oslavách historického postupu se bude slavit devadesátka