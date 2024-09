V aktuální sezoně už plejeři typu Marka Limra nebo Pavla Zelby naskakují do zápasů v roli žolíků. Mladíci totiž začínají otěže lhotecké kopané přebírat naplno. Jedním z nich je také sedmnáctiletý Adam Stuchlík. Ten už má na svém kontě ve IV. třídě letos 7 branek. Jeho spoluhráč Tomáš Dlask, také sedmnáctiletý, dokonce s deseti přesnými zásahy tabulku střelců 10. ligy vede.

V posledních dvou zápasech ale vyšel Dlask gólově naprázdno, zastoupil jej právě Stuchlík, který v posledních dvou remízových zápasech Lhoty s béčkem Sportingu (1:1) a Novou Vsí (3:3) zaznamenal všechny góly svého týmu.

Proti Rance stihl během úvodní desetiminutovky skórovat dvakrát. „Na soupeře jsme vlétli a podařilo se nám jít do vedení. Byl to ale těžký zápas, na malém hřišti hodně soubojový,“ popisuje Stuchlík zápas, v němž domácí Ranka během jeho průběhu dokonce otočila stav na 3:2 ve svůj prospěch. Konečnou dělbu bodů pak zajistil završeným hattrickem právě lhotecký mladíček: „Byla to ale práce celého týmu. První dva góly přišly po dobrém presinku, při tom třetím vyšlo zakončení dobré kombinační akce zrovna na mě.“

Dlouhá Lhota má po pěti odehraných kolech jedenáct bodů, za tři úvodní vítězství, po nichž následovaly dvě remízy. „Se startem soutěže můžeme být spokojení, ale je to zatím jenom začátek. Máme hodně mladý tým, takže sbíráme zkušenosti. Zrovna zápas v Nové Vsi nám ukázal, jak je důležité proměňovat všechny šance,“ hlásí sedmnáctiletý talent.

Ten občas válčí na dvou frontách, neboť je věkem ještě dorostenec. Dlouhá Lhota ve sdruženém družstvu s boleslavským Sportingem dokonce vede krajskou A třídu. „Je to obtížné všechno skloubit, takže zápasy za dorost občas vynechávám. Ale kluky samozřejmě sleduju a zatím podávají skvělé výkony.“

Do časového harmonogramu totiž Stuchlíkovi zasahuje ještě jeho třetí fotbalová povinnost – a to sice role rozhodčího. Adam se totiž věnuje i pískání a podle mnohých hlasů mu to jde skvěle – vždyť se pro letošní sezonu už v takto mladém věku posunul do krajských soutěží. „Vždycky jsem rozhodčí hodně sledoval v televizi a chtěl jsem vidět, jak fotbal vypadá i z druhé strany. Tak jsem si to vyzkoušel a ze začátku jsem byl hodně stydlivý. Právě pískání mě ale třeba naučilo, jak čelit kritice. Hodně mě to baví a chtěl bych se v tom dále posouvat,“ hlásí talentovaný hráč a arbitr.