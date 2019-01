Scheufler letos fotbal dohrál

Kosmonosy - Vražení rukama do rozhodčího po odpískané penaltě bylo to poslední, co fotbalista Nemyslovic Pavel Schuefler v této sezoně udělal.

Za napadení rozhodčího Šafránka, který po vyloučení agresora nechal utkání III. třídy mezi Struhami a Nemyslovicemi dohrát, totiž vyfasoval od disciplinární komise okresního fotbalového svazu stopku na devět měsíců. K tomu navíc ještě pětitisícovou pokutu. Vladimír Manda z Vrutice si nezahraje pět utkání.

Autor: Jaroslav Bílek