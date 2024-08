Doma na Mělnicku prošel minimálně desítkou klubů, do některých se opakovaně vracel. S řadou z nich Daniel Hnízdil vykopal postup. Tomu poslednímu – letos na jaře s Lužcem – odhadem přisuzuje pořadové číslo 21. „Už si to všechno ani nepamatuji. Počítám do toho samozřejmě áčka, béčka všude, kde jsem byl,“ hlásí postupový přeborník.

V létě zvažoval nejrůznější nabídky z okolí do okresních soutěží, víceméně náhoda jej přivedla na hřiště svých začátků v dospělém fotbale. „Vrutice volala a ptala, jestli neznám nějakého mladého gólmana. Věděl jsem, že hrají přátelák v Byšicích, tak jsem jim řekl, že kdyby nechtěli úplně mladého, mohl bych já. Pak už jsme to nějak upekli,“ popsal, jak si našel nové angažmá. Že právě u „Hnízda“ kluby poptávají gólmana, není náhoda. Už roky vede vlastní brankářskou školu a několik jejich absolventů úspěšně „umístil“.

Prostředí ve Vrutici, kam je to z Mělnicka kousek, nebylo pro Dana úplně neznámé. „V nějakém šestadevadesátém po vojně jsem tam už chytal,“ vylovil v paměti vzpomínky, které ožily ještě více hned na prvním tréninku. „Přijelo auto, vylezla jedna noha, druhá, jedna berle, druhá. Nazdar Mílo, říkám, jdeme na to?“ vylíčil setkání s někdejším spoluhráčem Milanem Mouchou. „Je mu už asi sedmdesát (69 – poznámka autora). Chodí sledovat každý trénink,“ dodal.

Vrutické brankoviště s přestávkami, kdy si odskočil za vyšší třídou do Mělníka nebo později do Zdětína, roky hájil dnes čtyřicátník Zdeněk Manžel. „Prý snad úplně skončil pro tuhle sezonu,“ potvrdil Daniel Hnízdil, že přišel pravidelně chytat přebor.

V ostré premiéře z toho byla porážka 2:6 na Sahaře, kde je doma boleslavská Akuma. Jaký dojem zanechal první start v nové soutěži? „Asi to tady bude hodně o gólech. Zatímco u nás na Mělnicku končí zápasy těsně, tady hned v prvním kole padlo snad přes padesát gólů (přesně). Přijde mi to, že se hraje bez obran, kdo dá víc gólů. Pro brankáře dobrý, protože si zachytá, pro diváky taky, ale pro trenéry katastrofa,“ uvažuje nahlas.

Do trenérů se ostatně umí bez problémů vžít. Sám jím je, byť po konci u áčka cepuje v Byšicích mládežníky, zato hned ve čtyřech kategoriích. Na hřišti je tak prakticky denně.

V „barcelonských“ barvách Vrutice, sedmého celku loňského pořadí, se asi úplně nedá očekávat další kousek do postupové sbírky. Jaké budou ambice? „Myslím, že spíš půjde o stabilizování kádru a zapracování mladých šikovných kluků z dorostu. Ale výhledově do dvou tří let by to mohlo být dobré,“ odhaduje a k dobru dává i čerstvý příchod svého jarního spoluhráče z Lužce Igora Tumbase. „Je potřeba, aby nás chodilo víc. Na prvním zápase nás bylo třináct, a to jeli dva kluci z dorostu.“

Sám už byl rozhodnutý s chytáním během dvou uplynulých zim skončit. „V létě to ještě s přípravou jde. To se nějak přehoupne. V zimě je to horší,“ argumentuje.

Jak v Liběchově, tak později v Lužci ale svůj postoj ještě přehodnotil. „Jednak relativně nebyl kdo za mě, ale hlavně ještě chci. Ty zápasy nic nenahradí. Zranění se naštěstí dlouhodobě vyhýbají. Horší je to s takovou tou fyzickou zdatností,“ zmínil i s odkazem na svou namáhavou profesi, těžby dřeva v lese. Humor ale neztrácí: v kariéře se prý asi už přiblížil k polovině. Tak hodně štěstí do té druhé…