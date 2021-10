Zatímco B skupinu třetí třídy stále suverénně „terorizuje“ Bezno, v áčku jakoby nechtěl první místo nikdo. Do šestého kola suverénní Čistá zaznamenala o víkendu už druhou porážku v řadě, na což nedokázal zareagovat dosud druhý Sporting, který doma překvapivě podlehl Katusicím. Domácí sice vedli po gólu Štolovského, ale ve druhém poločase hosté domácí celek dvakrát dokonale zaskočili. Nejprve se dostal po rohovém kopu k propadlému míči Kvajsar a vyrovnal. Patnáct minut před koncem pak domácí, kteří sice měli výraznou herní převahu, leč bez šancí, zmrazil dokonale. Gólem s podpisem Patrika Schicka z vlastní poloviny zaskočil úplně všechny hráče i diváky na Astonce.

Ani třetí Jivina nebodovala naplno. Po domácí porážce od Sportingu tentokrát uhrála plichtu 2:2 v Bakově. Pohodlnou výhru pak uhrálo doma SKP proti Dlouhé Lhotě (8:2). Židněves pak splnila výhrou 3:1 na Strašnově tabulkou danou povinnost, díky čemuž sama poskočila na druhé místo.

Největší divočina ale byla k vidění v Nové Vsi. Solidní návštěva 112 diváků tady viděla desetigólové fotbalové představení. Domácí šli do vedení ve 4. minutě, ale po dvou minutách už bylo srovnáno. Klášter pak šel do dvoubrankového vedení, které se těsně před přestávkou smrsklo na jednobrankové a stav byl po pětačtyřiceti minutách 2:3. Domácí kanonýr Mařan pět minut po obrátce dokonce vyrovnal, ale hosté si vzali dvoubrankový náskok zpět, když se trefili podruhé v zápase Antoš a Horák. Byl to ale opět Petr Mařan, kdo v 77. snížil na 4:5 a v 90. minutě dokonce vyrovnal. To nejspíše neunesl hostující kouč Michal Šimon, který měl po utkání konfrontovat rozhodčího Petra Nováka přiloženou pěstí k obličeji arbitra. Sám trenér Kláštera pak nechtěl celou událost pro Boleslavský deník nijak komentovat.

V béčku je vše při starém. Bezno si hraje svoji vlastní soutěž, což okusila rezerva Chotětova, která doma prohrála s letošním suverénem 1:6. V šesti zápasech se urodila jediná výhra domácích, kterou mají na svědomí Kochánky, které porazili béčko Zdětína 4:0.

Ve zbylých pěti zápasech se vždy radovali hosté. Kdeže loňské sněhy jsou se asi ptají po porážce 0:1 od Horek v Ledcích. Předměřice drží druhé místo za Beznem, což potvrdily výhrou 4:1 v Nemyslovicích.

III. třída - skupina A

8. kolo: Čistá – Čejetice 0:1 (29. Horáček), Sporting – Katusice 1:2 (36. Štolovský – 57. a 75. M. Kvajsar), Nová Ves – Klášter 5:5 (50., 77. a 90. Mařan, 4. Beev, 45. Kaiser – 6. a 67. Horák, 28. a 60. Antoš, 21. Rössler), SKP – Dlouhá Lhota 8:2 (22., a 43., 39. a 53. Záleský, 10. Kováč, 25. Sivák, 37. Žahourek, 76. Fábry – 29. a 42. M. Limr), Bakov B – Jivina 2:2 (43. a 53. Špringer – 12. M. Novák, 86. Schöft), Strašnov – Židněves 1:3 (72. Strach – 15. a 67. Korec, 40. Šimonek).

III. třída - skupina B

8. kolo: Kochánky – Zdětín B 4:0 (33., 49. a 64. Vrána, 23. Mráček), Nemyslovice – Přeměřice 1:4 (19. Machovec – 18. Hovorka, 30. Šimůnek, 46. Hlavička, 75. Zalabák), Struhy – Jabkenice 1:2 (20. Náhlovský – 52. Kos, 80. Hanák), Chotětov B – Bezno 1:6 (55. Pečenka – 34., 35. a 83. M. Šisler, 36. a 50. Kiceluk, 4. Podzimek), Žerčice – Pěčice B 0:6 (24., 51., 74. a 75. Šťastný, 33. a 77. Bartoň), Ledce – Horky B 0:1 (72. Krčmář).