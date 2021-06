Benátky za sebou mají remízu s Velimí 1:1 a výhru nad pražským Meteorem 3:2. V sobotu přidaly další vítězství, když vyhrály 4:2 na hřišti divizní Kutné Hory.

Horky zajížděly na hřiště účastníka krajského přeboru Dukly Jižní Město a naprosto tady dominovaly. Konečný výsledek 7:0 pro hosty hovoří jasně.

Divizní nováček z Kosmonos naopak narazil na hřišti České Lípy, odkud si odvezl prohru 1:5 a podle kouče Michala Maška výsledek odpovídá dění na hřišti. Za hosty se dvakrát trefil Hošťálek, leč v 15. minutě to bylo do vlastní sítě. V 65. už mířil přesně, ale jenom korigoval výsledek na průběžných 4:1, za domácí zpečetil výsledek ještě 86. minutě svým druhým gólem v zápase Halbich.

Velké sousto si ukrojili fotbalisté boleslavského SKP, kteří z pozice lídra třetí třídy vyrazili do Chotětova, které válčí v krajské I. B třídě. A odjeli odtud s porážkou 0:6.

Hned dvojzápas se hrál v Bakově nad Jizerou. Tady nejprve místní béčko podlehlo v dobré formě hrající Čisté 1:2, když domácím nepomohla ani výstavní dělovka Milana Šulce z 35 metrů, následně se v zajímavém duelu áčka Bakova s boleslavskou Akumou zrodila remíza 3:3.

V dalších dvou zápasech se radovaly domácí celky a také tady padalo hodně branek. Doubrava hrála s Klášterem 4:3 a Židněves dala v zápase s Kropáčovou Vruticí (5:3) ještě o jeden gól více. Sousedé Židněvsi z Března vezou výhru z Nymburska, když vyhráli ve Všejanech přesvědčivě 5:1.

Do Kochánek přijel Sporting a také tady se udála přestřelka, a to dokonce desetigólová. Do vedení šli hosté, když chyby domácí obrany využil pohotovou střelou slabší nohou Javůrek. Pak se kopala penalta na druhé straně a k vidění byl pikantní bratrský souboj. V brance Sportingu totiž nastoupil dvojnásobný mistr juniorské ligy Filip Roudnický. Ten je rodákem právě z Kochánek a nedělní tréninkové utkání pro něj bylo vůbec prvním zápasem na tamním hřišti. A aby toho nebylo málo, tak se k exekuci pokutového kopu postavil jeho starší bratr v domácím dresu Jakub. A ten nakonec slavil úspěch a vyrovnal na 1:1. Na druhé straně ho pak nenapodobil Javůrek, který svůj pokutový kop zahodil, přesto ještě dva góly padly, a do kabin se tak šlo za stavu 2:2. Po změně stran kopali penaltu opět domácí a po úspěšné exekuci šli do vedení. Pak ale přišli chvíle Sportingu – hattrick završil Javůrek, dva góly dal Jonáš a jeden Knespl a o osudu zápasu bylo rozhodnuto.