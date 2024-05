Fotbalisté Katusic v loňské sezoně v okresních soutěžích chyběli. Z personálních důvodů se totiž nepřihlásili. Po roční přestávce však letos naskočili do IV. třídy a všechno napovídá tomu, že v ní stráví jenom jednu sezonu. Ta by totiž měla být v jejich podání postupová.

„Před sezonou jsme postup jako cíl neměli. Přišlo několik hráčů z Akumy, hodně se o tom mluvilo, ale my jsme si řekli, že hlavní cíl bude, abychom si všichni zahráli,“ vrací se na start této sezony aktuálně nejlepší střelec pralesní ligy Michal Kvajsar.

Ten se ve víkendovém zápase ve Zdětíně prosadil při hostující výhře 8:4 hned pětkrát, celkem má na své letošní mistrovské pažbě už rovných čtyřicet zářezů. „S Martinem Knotem máme jako útočné duo na kontě 62 branek, to je dobrá bilance,“ usmívá se Kvajsar, který by se postupu o patro výš nebránil. „Ještě zkoušíme nahánět Dobrovici, ale oni mohou tým doplnit mladíky z lavičky áčka, to je pak znát. Ale my jsme s nimi uhráli v této sezoně dvě remízy. Myslím, že bychom mohli hrát v trojce někde v polovině tabulky, ale musíme si nad tím po sezoně případně ještě sednout.“

Během ročního katusického volna sám Kvajsar, i přes řadu nabídek, pauzíroval také: „Měl jsem hodně nabídek až po okresní přebor, brácha šel hrát do Skalska a lákal mě tam, ale mě už se nechce vůbec nikam dojíždět na tréninky,“ vysvětluje starší z bratrů Kvajsarových. A dodává: „Už jsem si roční pauzu zažil v covidu, takže jsem věděl, co mě čeká. Člověk má aspoň čas na rodinu a další koníčky o volných víkendech. Mám doma tři veterány, dvě motorky a jedno auto, tak jsem s nimi jezdil po zápasech ostatních týmů.“

Zvažoval ve čtyřiatřiceti letech konec kariéry? „Byla to jedna z možností, ale já jsem byl přesvědčený, že se fotbal v Katusicích dá opět dohromady, a to se také stalo.“ Neměl po roční fotbalové pauze problémy s fyzičkou a návratem na zelený pažit? „Barák a zahrada člověka udrží v kondici. Přes zimu navíc chodím hrát futsal, takže s tím problém nebyl vůbec žádný,“ prozradil čtyřicetigólový kanonýr.

Ten zatím částku od pokladníka za pět gólů nezná: „Zatím mě to moc nestálo, ale je to přeci jenom pět gólů, to se nestává každý víkend. Už jednou se mi to povedlo, ale to bylo asi před deseti lety v Krnsku.“

