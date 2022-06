Řepov totiž zaváhal v Kosořicích, na které nestačil poměrem 2:5. Na kosořickém pažitu se hrálo nadstandardní přeborové utkání. Byl k vidění pohledný fotbal nahoru dolu. „S tím rozdílem, že my jsme dávali góly a Řepov hrál spíš jenom po vápno,“ zhodnotil zápas domácí funkcionář Petr Darmoš. Klíčová byla podle něj rychlost domácích ofenzivních plejerů: „První dvě branky jsme dali po rychlých akcích. Hančar s Kořínkem, když se rozeběhnou, tak už je nikdo nechytí.“ Dlouho trval stav 2:1, další branky přišly až v závěru. Deset minut před koncem zvýšil na 3:1 Řehák, ale hosté ještě za minutu odpověděli Petrem Štěpánem. Domácí pak ale do otevřené obrany ještě dvakrát trestali.

Benátky hozenou rukavici dokázaly zvednout, když doma porazily Kropáčovu Vrutici 4:1. V poločase to bylo 2:0 pro domácí, kteří se nenechali chytit do Csaplárovy pasti a zápas dovedli do vítězného konce. V posledním kole jim stačí k jistotě prvního místa v okresním přeboru bod ze hřiště Krnska. Pokud by Řepov nevyhrál domácí zápas Bělou, může benátecké béčko i prohrát.

Jistotu třináctého, tedy sestupového, místa získalo v předposledním kole béčko Dolnobousovského SK. To se srdnatě rvalo na půdě favorizovaného Března, kde dokonce vedlo od 19. minuty zásluhou Davida Rejzka. Za domácí ale o pět minut srovnal kanonýr Strnad a výhru na domácí stranu strhl v 61. minutě jeho parťák Jan Novotný. V závěru se pak urodila alespoň remíza 1:1 na vyloučené hráče.

Okresní přebor

25. kolo: Březno – DBSK B 2:1 (24. Strnad, 61. Novotný – 19. Rejzek), Doubrava – Krnsko 1:1 (70. J. Koťátko – 46. Lukavec), Kosořice – Řepov 5:2 (8. Machač, 35. Hančar, 80. Řehák, 88. Stehlík, 90. Kořínek – 74. Salač, 87. P. Štěpán), Bělá – Akuma 4:0 (5. Šoóš, 18. Volf, 34. Pitloun, 80. Toman), Kostelní Hlavno – Zdětín 0:0, Mukařov – Kněžmost 2:6 (52. a 82. Kulykovskyi – 20. a 62. Šosvald, 38. Zajíček, 35. Rychtr, 39. Rašín, 59. Vokál), Benátky B – Kropáčova Vrutice 4:1 (9. Došlý, 16. Špringl, 59. Outěřický, 87. Dvořák – 65. Kiss).