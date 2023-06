Fotbalisty Řepova čekají po postupových oslavách v neděli ještě ty narozeninové. Klub si historický postup nadělil k devadesátinám.

Sokol Řepov - přeborník okresu 2023 | Foto: Milan Karásek

Na čtvrtý pokus už to vyšlo. Ve dvou případech vystavil historickému postupu fotbalistů Řepova do krajských soutěží covid, vloni pak béčko Benátek. Tentokrát to už ale byl právě Řepov, kdo se stal vítězem okresního přeboru Mladoboleslavska. A poprvé v klubové historii si mančaft sídlící nad cihelnou zahraje I. B třídu.

„Už to vypadalo, že to je pro nás zakleté, ale nakonec to vyšlo parádně. Já mám letos výročí třiceti let v předsednické funkci a celý klub má oslavy devadesáti let od založení. Takže to tak asi mělo být,“ neskrývá radost s dojetím v hlase klubový šéf Miroslav Vlk. „Byl to bombastický půlrok. Klukům se dařilo, mají skvělou partu a postup jsme oslavili hned na hřišti s pohárem,“ přidává dva týdny starou vzpomínku.

V Řepově se bude hrát krajská soutěž vůbec poprvé. „Kluci se moc těší, já se spíš bojím,“ říká předseda a jedním dechem dodává: „Zkusíme si to a nějak se to holt vyvrbí.“ Někteří z hráčů možná slaví ještě nyní, klubové vedení však hned od druhého dne pilně pracuje: „S vyšší soutěží jsou i vyšší nároky na infrastrukturu a zázemí hřiště. Ale na všem už pracujeme. Světelná tabule je na cestě, okolo hřiště musíme vybudovat zábradlí, které už máme také objednané. A ještě řešíme rozhlas,“ vyjmenovává předseda Řepova povinná vylepšení v areálu řepovského hřiště.

Vylepšení se dočká také kádr: „Všichni hráči, kteří si postup vykopali zůstávají, k tomu jsme přivedli dvě výrazné posily. Z týmu Března jsme získali Tomáše Strnada a Honzu Novotného. Přichází tak v podstatě sedmdesát gólů z letošní sezony. Věříme, že nám hodně pomůžou.“

Aby oslav nebylo málo, po těch postupových přichází v neděli na pořad ty narozeninové. Nejhezčí dárek už si klub k letošním devadesátinám dal, teď bude k vidění další. V rámci nedělního programu, který startuje ve třináct hodin zápasem místní U9, se v Řepově představí stará garda pražské Slavie. Ta vyzve místní jedenáctku od 17 hodin. V sestavě hostí jsou potvrzená jména jako Lukáš Došek, Jiří Jeslínek, Ivo Svoboda, Ladislav Volešák nebo Tomáš Hrdlička.

