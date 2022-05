Týden po remízovém šlágru jara mezi béčkem Benátek a Řepovem je tabulka opět ve stavu, v jakém byla po podzimu. Tedy že oba adepti na titul v okresním přeboru mají stejně bodů. V průběžné tabulce, ve které při shodném počtu bodů rozhoduje lepší skóre, sice stále vedou Řepovští, v té konečné by však by rozhodovala lepší bilance ze vzájemných zápasů a tu mají díky podzimní výhře 3:1 na své straně Benátečané.

Řepov doma bez tří vyloučených opor z minulého týdne i tak překvapivě nestačil na jaře se trápící Krnsko, kterému podlehl 2:4. Všech šest branek přitom padlo ve druhém poločase. Domácí šli dvakrát do vedení, zásluhou Bonoma a poté Obrázka, ale hosté dokázali v obou případech odpovědět. A za stavu 2:2 pak ještě dvakrát udeřili v závěrečné desetiminutovce.

„Jeli jsme do Řepova s defenzivní taktikou, změnili jsme kvůli tomu i rozestavení. V prvním poločase domácí hrozili z dlouhých autů, které nám propadávali obranou, ale my jsme měli také tři tutovky, když jsme šli v brejku sami na brankáře,“ hlásil po zápase hostující kouč Petr Tvaroh. A dodal: „Za stavu 2:2 bychom i bod brali, ale povedly se nám ještě standardka na přední tyč. Pro nás to jsou zlaté tři body ze hřiště prvního celku tabulky, myslím že s námi nikdo nepočítal.“

Hozenou rukavici na dálku fotbalisté Benátek dokázali zvednout. Ku prospěchu jim k tomu hrál i los 20. kola, když se představili na hřišti beznadějně posledního Mukařova. Tady si Benátečané připsali pohodlnou výhru 7:1, a dotáhli se tak bodově na vedoucí tým tabulky.

Hned ve třech případech se body dělily. Bělá pod Bezdězem jenom remizovala ve Zdětíně 1:1, Dolnobousouvský SK si odvezl po remíze 2:2 bod z Kropáčovy Vrutice a stejným výsledkem skončil i zápas mezi Kosořicemi a Březnem.

Kněžmost díky dvěma gólům z prvního poločasu porazil doma Akumu 2:0 a Kostelní Hlavno doma potvrdilo roli favorita proti doubravskému Jizeranu, který přehrálo 3:1. Hosté sice vedli Pálkovou zásluhou od 20. minuty 1:0, ale domácí ještě do přestávky skóre otočili a po hodině hry přidal ještě pojistku Mašek.

O víkendu se do Borovice, kde má hřiště Mukařov po Benátkách vydá také Řepov. Druhý tým tabulky pak přivítá v neděli doma Kostelní Hlavno.

20. kolo: Řepov – Krnsko 2:4 (52. Bonomo, 72. Obrázek – 68. Šotka, 78. Parastiuk, 85. Šesták, 89. Šichan), Zdětín – Bělá 1:1 (17. Trubička – 53. Volf), Kropáčova Vrutice – DBSK B 2:2 (10. Musil st., 22. Musil ml. – 17. Havel ml., 48. Zvěřina), Kosořice – Březno 2:2 (75. Salač, 90.+2 Řehák – 22. Horák, 69. Strnad), Kněžmost – Akuma 2:0 (17. Novák, 43. Sedláček), Kostelní Hlavno – Doubrava 3:1 (23. Kaplánek, 30. J. Bůžek, 60. Mašek – 21. Pálka), Mukařov – Benátky B 1:7 (59. Sameš – 16. a 49. Kadeřábek, 1. Dvořák, 35. Došlý, 71. Košek, 85. Outěřický, 90. Špringl).