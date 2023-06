/KANONÝR DENÍKU/ Útočník béčka boleslavského Sportingu se trefil do sítě vrutické rezervy…

Převaha se postupně přesunula na řepovské kopačky. Zakončení však mířila vedle nebo do Vlka, v jednom případě při Cepkově trestném kopu i bolestivě do zubů. Ve 33. minutě Cepka vyzval zpětnou přihrávkou Siřínka, který zblízka překopl domácí bránu. O dvě minuty později již Libor Cepka v roli zakončovatele obdobnou Nedošetkovu příhru zužitkoval ve vyrovnání. Přesto šli do šaten spokojenější domácí, když Lukáš Losík dloubl po rychlé akci z vrcholu malého vápna míč o zadní tyč a skóroval podvaadvacáté v sezoně – 2:1.

Rejšice přibalily do okresu osmičku, po derby béček létaly k soupeřům lichotky

Spokojenost však nováčkovi okresního přeboru po přestávce dlouho nevydržela. Vaňkovu kolmici přebral Ondřej Siřínek a ve své druhé šanci již nezaváhal. Rozhodující gól si pak dal z Cepkovy zpětné přihrávky do vlastní sítě domácí Pavel Scheufler. „Všechno je o přístupu. Nestalo se nám poprvé, že papírově slabšího soupeře podceníme. Musím uznat, že SKP hrál v prvním poločase velice dobře a my jsme se těžko dostávali do hry. Pak ale domácí fyzicky odešli a zlomilo se to,“ konstatoval trenér vítězů Jindřich Holický.

Veteránský útok SKP ztrácel dech a hřiště u koupaliště k radosti početného fanklubu tři kilometry vzdáleného Řepova patřilo hostům. Ti spíše kontrolovali hru, ale na závěr si schovali pořádnou smršť. Exceloval nedávno divizní Libor Cepka, který zvýšil nádherným angličanem z trestného kopu z 30 metrů a za tři minuty dovršil hattrick, když si pohrál se třemi obránci a zavěsil za chytajícího trenéra SKP Vlka. Až do kuchyně mu pak dodal šestou zásilku v posledních vteřinách zápasu Josef Nedošetko.

„Každý má v hlavě postup, řekli jsme si, že nad tím začneme přemýšlet čtyři kola před koncem a je to i svazující. Věřím, že to příští týden doma s Čejeticemi zvládneme a bude rozhodnuto,“ řekl řepovský trenér Jindřich Holický.

Okresní fotbal: Řepov vyhrál vysoko u koupaliště a drží si náskok

Za jeho předchůdce Doležala bojoval loni Řepov do poslední chvíle o postup s béčkem Benátek, pak odešly největší opory převážně do Rejšic. „Podzim byl strašně těžký, hráli jsme v jedenácti lidech, ale vedení přivedlo v zimě každého hráče, na kterého jsem ukázal. Tým se povedlo sladit, ale tohle je fakt neskutečné, takový úspěch jsem nečekal,“ dodal Holický, který se může opřít o úderné duo Cepka (18) – Nedošetko (13) i třeba o produktivního záložníka Štěpána (14).

Mladoboleslavský SKP zůstal desátý a v nováčkovské sezoně se nemusí strachovat o záchranu.

SKP MB – Řepov 2:6 (2:1)

Branky: 5. Gába st., 38. Losík – 35., 82. a 85. Cepka, 47. Siřínek, 53. vlastní P. Scheufler, 90. Nedošetko. Rozhodčí: Váňa. ŽK: 1:1. Diváci: 132. Střely na bránu: 4:10. Rohy: 1:3.

SKP: Vlk – Třaskalík, P. Scheufler, Kováč, Martinek (51. Balakšej) – Záleský, Lochman, Cigánek (46. T. Scheufler), Fábry (71. Procházka) – Gába st. (84. Gába ml.), Losík (79. Praus).

Řepov: Hlaváč – Veselý, Splídek, Novák, Havlát – Vejvoda (69. Macek), Vaněk, Siřínek, Štěpán – Cepka (86. Tumlíř), Nedošetko.