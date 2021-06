Volné přestupní okno v českém fotbalovém světě skončilo v neděli. Na Mladoboleslavsku bylo letos spíše ticho po pěšině. Žádné překotné změny k vidění nebyly. Jenom připomeňme, že ve volném přestupovém okně, které probíhá podle přestupního řádu každý rok od prvního do dvacátého června, se mohou hráči přesouvat mezi kluby bez souhlasu toho mateřského, a to za tabulkami určené odstupné.

Oproti minulým letům byl ale na trhu nebývalý klid. Největší rybu nakonec asi ulovila mladoboleslavská Akuma. Ta ulovila z celku městského rivala od koupaliště získala jednu z jeho klíčových opor Antonína Berana. Ten už v saharských barvách nastoupil do tréninkových utkání. Akuma ale také tratila, společně s Kosořicemi nejvíckrát. Její řadu opouští Tomáš Birkuš, který se přesouvá do pražského Mochova, do Doks pak míří dvojice Tomášů – Rynekr a Kočí.

Kosořice opouští trio Matěj Fejér, Jiří Vágner a Stanislav Váňa. Zákazník je ve všech třech případech totožný a sice Sokol Struhy. Koso ale na druhé straně získaly Vojtěcha Zvěřinu z Jabkenic. Ty pro změnu berou Tomáše Mrkose z SKP. Z Rejšic odchází Jan Pátek do Dubče a Vít Pečínka do nedaleké Dobrovice.

Po patnácti sezonách pak opouští luštěnický kádr Tomáš Holčapek, který si v rámci okresu zahraje poprvé v jiném dresu. Jeho novým týmem bude Řepov. Naopak další řádek si do kariérního životopisu připíše brankář Petr Vlk, který se přesouvá ze Sahary do Března. Po tradiční ose Bezno – Nemyslovice pak putuje Ondřej Kunst.

Přehled vybraných volných přestupů na okrese:



Antonín Beran (SKP - Akuma)

Tomáš Birkuš (Akuma - Mochov)

Matěj Fejér (Kosořice - Struhy)

Tomáš Holčapek (Luštěnice - Řepov)

Tomáš Kočí (Akuma - Doksy)

Ondřej Kunst (Bezno - Nemyslovice)

Tomáš Mrkos (SKP - Jabkenice)

Jan Pátek (Rejšice - Dubeč)

Vít Pečínka (Rejšice - Dobrovice)

Tomáš Rynekr (Akuma - Doksy)

Jiří Vágner (Kosořice - Struhy)

Stanislav Váňa (Kosořice - Struhy)

Petr Vlk (Akuma - Březno)

Vojtěch Zvěřina (Jabkenice - Kosořice)