Kdybychom se ohlédli za minulou sezonou, jaká byla z pohledu předsedy okresního svazu? Byly tam excesy, nebo spíš v poklidu? Nevybočovalo to ze standardu. Samozřejmě, řešili jsme s kluby i nepříjemné věci, ale myslím si, že to nebylo až tak vybočení z průměru. Rád bych, aby nová sezona proběhla v lepším tónu, hlavně co se týká disciplinárních trestů.

Letos i s novým názvoslovím soutěží. Už jste si zvykl, že i na okrese máte ligy? Zatím to používáme paralelně okresní přebor jako osmou ligu. Dáváme to do závorky, abychom si na to zvykli všichni.

Blíží se start okresní sezony, těšíte se, nebo vám to přináší spíše více starostí? Samozřejmě předchází tomu starosti dát dohromady termínovou listinu, losovací aktivy. Ale pak přichází to mrazení před každým začátkem soutěží. Takže teď už je to těšení.

Který hlavní neduh byste rádi vymýtili z hřišť?

Bojujeme a s disciplinární komisi jsme se domluvili, že budeme trestat urážky na hřišti. Od funkcionářů směrem k rozhodčím a k soupeři a podobně. To se nám zatím nepodařilo vymýtit. Doufám, že tato nová sezona bude lepší.

Někde se i na nižší úrovni chytli pravidla, které bylo prezentováno na Euru, kdy s rozhodčím může komunikovat na hřišti výhradně kapitán. Počítáte třeba s něčím podobným?

Toto už je v řádech hrozně dlouho a teď se najednou každý probudil, že by to tam mělo být. Myslím si, že pokud rozhodčí a hráči budou mít nějaký respekt vůči sobě, je to zbytečný poplach a vytváření něčeho, co může vést k zbytečným žlutým kartám. Když to bude v rozumné míře, myslím si, že toto pravidlo je zbytečné.

Po aktivu jste zmiňoval nárůst týmů ve všech kategoriích. To vás musí těšit.

Určitě. Hlavně v mládežnických kategoriích, nejrizikovější skupině, což jsou dorostenci. Tam to stoupá. Jeden tým postoupil do kraje a máme tam teď jedenáct celků namísto devíti. Přibyly dva boleslavské a zároveň ještě Milovice z Nymburska. To mě těší, že i v nejrizikovější skupině dochází k navyšování. Doufám, že to bude trend.

Jak jste na tom na okrese s počtem rozhodčích? Těch se mnohde spíše nedostává.

Myslím si, že u nás je ten stav uspokojující, ale samozřejmě jsou rozhodčí, kteří odcházejí a přicházejí, takže je to neustálý koloběh. Ale myslím si, že máme na to, abychom plně obsazovali aspoň zápasy dospělých. Je to o tom správně to sladit. Udělali jsme koridory, to znamená, že dospělé mančafty hrají i v jiných než hlavních časech. Takže rozhodčí mohou přejíždět ze zápasu na zápas. Za okres si myslím, že máme docela dostačující počet rozhodčích.

Hlásí se pravidelně noví adepti pískání? Nastoupí teď třeba někdo úplně nový?

V průběhu sezony se vždy objeví někdo nový, ale samozřejmě nový rozhodčí neznamená, že chce pískat a zítra už jde pískat. Je to dlouhodobější proces, musí projít školením a zápasy mládeže, případně s nějakými zkušenějšími rozhodčími. Není to hned. Ale mám radost, že teď většinou mladí kluci chtějí pískat.

Co říkáte na reorganizaci v kraji, kdy z B třídy sestoupilo více týmů a zbyly tam čtyři skupiny na celý kraj? Dotklo se to výrazněji okresu?

Dotklo se to v obou směrech. Bakov jako nejlepší z nejhorších sestoupil do okresního přeboru. Na druhou stranu, protože tam vznikla nějaká situace, postoupil náš třetí tým (SK Jivina) z okresu do B třídy. Je to trochu nepoměr. Bakov, který skončil pátý od konce B třídy, sestoupil a nahradil ho třetí z okresu. Trochu lituji Bakov, měl smůlu, že byl nejlepší z nejhorších a sestoupil. Šel díky té reorganizaci dolů. V tomto se nás to jako okresu výrazně dotklo. Jinak doufám, že reorganizace přinese zkvalitnění krajské soutěže. Proto se dělala. Aby se snížil počet soutěží v B- třídě a byla tam ta kvalita.

Středobodem všeho jsou finance. Jak je na tom okresní svaz před sezonou po této stránce?

Jak jsem prezentoval i na aktivu, chceme kluby podpořit v jejich fungování. Dostali jsme peníze z navýšených členských příspěvků a nějaká alokovaná částka je na libovůli, jak s tím naloží okres. Takže jsme se rozhodli, že ji pustíme dál do klubů. A zároveň jsme se rozhodli ve výkonném výboru, že je podpoříme i z pokut, které byly zaplaceny za uplynulý soutěžní ročník. I ty pokuty rozdělíme mezi kluby. Nebudou velké částky, ale nějaká podpora pro kluby to jistě bude. Finančně na tom okres Mladá Boleslav není špatně.

Máte už jasno o klíči, podle kterého peníze rozdělíte?

Zatím o tom ve výkonném výboru jednáme, jak to rozdělíme, jestli to bude podle mládeže, nebo jen podle klubů. Máme dva nebo tři návrhy a ještě se rozhodneme, který návrh projde.

Pro kluby to budou peníze, se kterými mohou moci naložit libovolně?

Přesně tak.

Jaká jsou vaše očekávání od sezony? Tipnete si, kdo by třeba v okresním přeboru mohl hrát letos prim?

Nerad bych někoho tipoval. Je těžké tipovat, kdo bude nahoře a kdo dole. Nikomu nepřeji sestupy do nižších kategorií. Myslím si, že to bude vyrovnané, protože i podzim ukázal, že mančafty se výkonnostně srovnávají. Někdo má lepší podzim, někdo lepší jarní část. Je těžké tipovat. Ale jsou týmy, které dlouhodobě hrají na vršku. Jsem spíš zvědavý na čtvrtou třídu, kde máme šestnáct týmů, jak se to tam poskládá. Hlavně tři nové týmy (Mnichovohradišťský SK B, Jizeran Doubrava, SK Akuma MB B), jak se poperou a ukážou.