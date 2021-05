Z okresních týmů pocítili ukončení sezony nejvíc. Fotbalisté boleslavského SKP a Ledců měli ve svých skupinách třetí třídy skvěle nakročeno k posunu do okresního přeboru. Jenže ten jim byl upřen, sezona byla druhý rok za sebou předčasně ukončena.

SKP i Ledce mají smůlu. Postupu se letos nedočkají. | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Hodně těžce to koušou u mladoboleslavského koupaliště. „Samozřejmě jsme hodně zklamaní. Dva roky se pokoušíme postoupit, oba roky jsme ztratili. Hráči nám stárnou, je to špatné. Uvidíme, jestli vůbec na další sezonu dáme mužstvo dohromady. Kluci jsou zklamaní, dva roky se o něco pokoušeli a nic z toho. Kdo ví, co z toho bude. Dva roky pipláte manšaft, a pak vám to de facto zničí ti, co jsou nahoře,“ říká zklamaně předseda SKP Jan Pažout.