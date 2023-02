Prvoligovou kariéru uzavřel na jaře 2016 v Příbrami. Pak už nastupoval převážně v ČFL a divizi - za Vyšehrad, Zbuzany, Hostouň a Neratovice, odkud loni v únoru přešel do Libčic. Za ně si ale v I. B třídě připsal pouhopouhé čtyři starty. Od dubna soutěžní zápas nehrál. Alespoň na okresní úrovni by si měl nyní kopnout po přesunu od Vltavy k Jizeře.

Podle předsedy FK Krnsko Petra Tvaroha došlo na první oťukávání se zkušeným hráčem už během podzimu a předešlých oslav stého výročí. „Bydlí v Praze. Tréninků se bude účastnit v rámci možností. Věřím, že klukům z týmu jeho přítomnost pomůže, jak po sportovní, tak po lidské stránce. Radek nám pomůže s organizací hry a i já jako trenér jsem otevřený jeho poznatkům,“ uvedl Petr Tvaroh krátce po dotažení přestupu.

Podle jeho aktuálních informací by pak nemuselo zůstat u posledního zimního posílení. „Ještě mám rozjednané jedno velké jméno, ale to si nechám pro sebe, protože to ještě není finálně dotažené,“ navnadil šéf Krnska s tím, že někteří další hráči se navíc vrátili po zranění.

„Sestoupit určitě nechceme a i v zimní přípravě děláme všechno pro to, abychom se zachránili,“ vyhlásil Petr Tvaroh, jehož tým začal s přípravou v polovině ledna, za sebou má už i soustředění v Osečné a před sebou nejméně čtyři přípravné zápasy.

Fotbalisté Krnska na podzim posbírali pouhých devět bodů, ve vyrovnané tabulce ale není jejich ztráta na záchranu nikterak závratná. Na desáté Kostelní Hlavno činí pouhé tři body.