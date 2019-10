Krnsko doma padlo s Kněžmostem 2:3. Hosté vedli těsně po poločase už o tři góly, domácí pak dvěma zásahy zdramatizovali závěr duelu. Na straně Kněžmosta se dvakrát trefil Ondřej Zajíček. Totožným výsledkem skončil souboj Kostelního Hlavna a Doubravy. Také zde se z těsné výhra radoval hostující tým. Průběh byl však jiný. Doubrava si rozhodující náskok vybudovala dvěma rychlými trefami po srovnání domácího Hlavna. Kosořice doma hladce přehrály rezervu Dolního Bousova a po výhře 3:0 se na ni v tabulce dotáhly na rozdíl jediného bodu. Zaznamenaly tak svou druhou výhru v sezoně. Akuma přehrála nováčka z Kropáčovy Vrutice 5:1. Hosté hráli celý druhý poločas v deseti po vyloučení Pavla Jarolíma, i v deseti dokázali alespoň zmírnit stav. Za domácí se dvakrát trefil Hlaváček. Bezgólovou remízou skončil duel Bělé a Zdětína. Oba týmy si tak připsaly po jednom bodu a zůstávají v horní polovině tabulky. Mukařov teprve podruhé v sezoně bodoval, když na hřišti vedoucího Března uhrál plichtu 1:1. I tak zůstává nováček přeboru na posledním místě, Březno je i přes nečekané klopýtnutí nadále v čele tabulky. Stejně bodu jako už má Řepov, který zvítězil nad benáteckým B týmem 4:0. Domácí tým prohrával po vlastní brance brankáře Šímy a rozjetí hosté přidali další trefy.

Krnsko – Kněžmost 2:3 (0:2)

Branky: 4. a 44. z pen. O. Zajíček, 50. Šrytr. Rozhodčí: Mucek. ŽK: 1:4. Diváci: 36.

Kostelní Hlavno – Doubrava 2:3 (0:1)

Branky: 48. Kraus, 83. J. Bůžek – 3. Hromada, 51. z pen. Koťátko, 55. Bárta. Rozhodčí: Kožej. ŽK: 3:4. Diváci: 81.

Kosořice – DBSK B 3:0 (2:0)

Branky: 22. Batala, 32. Kořínek, 78. z pen. Řehák. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

Akuma MB – Kropáčova Vrutice 5:1 (2:0)

Branky: 9. a 52. Hlaváček, 13. Kočí, 79. Kopecký, 81. Nekola – 78. M. Jarolím. Rozhodčí: Vrabec. ŽK: 3:1. ČK: 45. P. Jarolím (K). Diváci: 66.

Bělá p. Bez. – Zdětín 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Pažout. ŽK: 4:2. Diváci: 70.

Březno – Mukařov 1:1 (1:1)

Branky: 12.Duška – 34. Zubrík. Rozhodčí: Hloucal. ŽK: 1:0. Diváci: 65.

Benátky n. Jiz. B – Řepov 0:4 (0:2)

Branky: 21. vl. Šíma, 30. Cepka, 62. Štěpán, 87. Kohout. Rozhodčí: Novák. ŽK: 1:3. Diváci: 65.

III. TŘÍDA A

Klášter prohrál na vlastním hřišti s Dlouhou Lhotou vysoko 2:6. O branky hostí se přitom postarali jen dva střelci. Kapitán Šolc dal dva góly, Marek Limr se trefil rovnou čtyřikrát. Sporting přehrál bakovskou rezervu 2:0 a udržel se na druhém místě právě před Lhotou. Domácí na Astonce rychle vedli, výhru potvrdili brankou v závěru druhé půle. Jivina rozstřílela doubravské béčko jasně 5:0. Hosty načal vlastní gól Hodana, už v poločase potom prohrávali o čtyři branky. Za Jivinu se dvakrát trefil Šturma. Čejetice nestačily na Čistou a podlehly jí 1:3. Čechie sice ve druhé půli srovnala, ale hosté rychle odpověděli a v závěru potvrdili výhru třetím gólem. První ztrátu v sezoně zapsal vedoucí tým A skupiny. SKP na hřišti Nové Vsi bralo jen bod po divoké remíze 5:5. Domácí dokázali s lídrem tabulky držet krok, byť ve druhé půli dostali dvě červené karty. Hattrickem pomohl Nové Vsi k cennému bodu Muška. Hodně branek padlo i v remízovém zápase Katusic a Židněvsi. Po výsledku 3:3 berou oba týmy jeden bod. Hosté hráli závěrečnou půlhodinu v deseti, domácí ale přesilovku nevyužili a naopak sami inkasovali vyrovnávací gól.

Klášter n. Jiz. – Dlouhá Lhota 2:6 (1:3)

Branky: 8. Studničný, 54. Železný – 23., 31., 43. a 66. M. Limr, 47. z pen. a 89. Šolc. Rozhodčí: Novák. ŽK: 2:2. Diváci: 70.

Sporting MB – Bakov n. Jiz. B 2:0 (1:0)

Branky: 8. Jan Jonáš, 88. Zajíček. Rozhodčí: Halbich. ŽK: 0:0. Diváci: 20.

Jivina – Doubrava B 5:0 (4:0)

Branky: 10. a 79. Šturma, 9. vl. Hodan, 17. Hajlich, 26. Matoušek. Rozhodčí: Šesták. ŽK: 3:2. Diváci: 86.

Čejetice – Čistá 1:3 (0:1)

Branky: 65. Jaroš – 4. Maršík, 68. Novák, 89. z pen. Kalina. Rozhodčí: Kamenický. ŽK: 1:2. Diváci: 55.

Nová Ves – SKP MB 5:5 (2:3)

Branky: 44., 54. a 88. Muška, 40. Jurica, 86. z pen. V. Krompaský – 22. z pen. a 83. z pen. Beran, 2. Gába, 28. Fábry, 90. Losík. Rozhodčí: Tvaroh. ŽK: 4:2. ČK: 62. Šimáně (N), 90. Martin Moc (N). Diváci: 113.

Katusice – Židněves 3:3 (3:1)

Branky: 20. Masopust, 24. Pavlíček, 26. Knot – 11. Jurošek, 63. Hendrych, 72. M. Měkota. Rozhodčí: Kožej. ŽK: 3:3. ČK: 63. Kunst (Ž). Diváci: 66.

III. TŘÍDA B

Nemyslovice si poradily s Beznem 3:2. Hosté v poločase vedli 2:1, domácí ale po změně stran otočili vývoj utkání. Vítězný tým se díky třem bodům vyšvihl do klidnějších pozic tabulky. V souboji o čelní příčky Jabkenice remizovaly s B týmem Chotětova 1:1. Vše podstatné se odehrálo v poslední pětiminutovce první půle. Hosté vedli po trefě kapitána Vávry, pak ale na brankové čáře zaskočil za vlastního brankáře Krejčík, zahrál rukou, dostal červenou kartu a z nařízené penalty srovnal Azarov. Celou druhou půli tak domácí hráli proti deseti, přesilovku ale nedokázali využít. Kochánky v devátém kole utrpěly osmou porážku. Na vlastním hřišti padly se Struhami 1:4. Domácí vedli, načež byl vyloučen hostující Váňa. I v deseti ale hosté dokázali otočit, hattrickem se na tom podílel Michal. Ledce si poradily s pěčickým béčkem jasně 5:1. Už v poločase vedli domácí o tři góly a na snížení hostujícího Šťastného reagovali dalšími dvěma zásahy. Do čela se po remíze Jabkenic a Chotětova prodraly Předměřice, a to ve velkém stylu. Posun na první příčku si zajistily výhrou 6:0 v Žerčicích. Dvakrát se trefil Václav Práger, hosté stihli už do přestávky čtyři branky. Strašnov na vlastním hřišti remizoval s rezervním mužstvem Horek. Hosté sice o přestávce vedli 3:1, domácí ale dvěma trefami v rychlém sledu srovnali na konečných 3:3. Dva góly zapsal hostující Baisa.

Nemyslovice – Bezno-Sovínky 3:2 (1:2)

Branky: 41. T. Mikulec, 52. Šámal, 68. Petr Vonášek – 6. Gruncl, 16. J. Hötzel. Rozhodčí: Hloucal. ŽK: 3:4. Diváci: 80.

Jabkenice – Chotětov B 1:1 (1:1)

Branky: 44. z pen. Azarov – 40. Vávra. Rozhodčí: Šebela. ŽK: 3:1. ČK: 43. Krejčík (Ch). Diváci: 60.

Kochánky – Struhy 1:4 (1:2)

Branky: 19. z pen. Maurer – 38., 40. a 56. Michal, 60. Hlinovský. Rozhodčí: Kubát. ŽK: 2:2. ČK: 34. Váňa (S). Diváci: 50.

Ledce – Pěčice B 5:1 (3:0)

Branky: 16. z pen. a 39. Svozil, 42. Kamler, 60. Valeš, 84. Fuksa – 55. Šťastný. Rozhodčí: Švarc. ŽK: 1:1. Diváci: 33.

Žerčice – Předměřice 0:6 (0:4)

Branky: 29. a 35. V. Práger, 40. Skalický, 44. Uher, 61. Nešněra, 73. Pšenák. Rozhodčí: Kubín. ŽK: 3:1. Diváci: 40.

Strašnov – Horky n. Jiz. B 3:3 (1:3)

Branky: 23. Havelka, 66. Cielecký, 70. Rychtera – 2. a 40. z pen. Baisa, 15. Mihál. Rozhodčí: Pažout. ŽK: 4:4. Diváci: 90.

IV. TŘÍDA

Vedoucí Zdětín B zapsal osmé vítězství v sezoně. Tentokrát to ale bylo těsné, na hřišti Bezna zdolal domácí rezervu jen 2:0. Béčko Krnska přehrálo Skalsko jednoznačně 5:1. Hosté hráli už od 29. minuty v deseti po vyloučení kapitána Vocáska. V plném počtu ale nedohrálo ani Krnsko, červenou kartu dostal deset minut před koncem Bezděk. Vylučovalo se i v zápase rezervních týmů Kropáčovy Vrutice a Sportingu. Domácí Manda viděl červenou kartu už ve 37. minutě, hostující Vaněk ho napodobil o třicet minut později. Hostující Sporting nakonec dokráčel k výhře 6:3. Dva góly v zápase zaznamenali vrutický Havelka a na straně Sportingu Javůrek s dorostencem Tóthem.

Bezno-Sovínky B – Zdětín B 0:2 (0:1)

Branky: 27. Fabián, 63. Tott. Rozhodčí: Košina. ŽK: 0:3. Diváci: 60.

Krnsko B – Skalsko 5:1 (3:0)

Branky: 10. a 25. Vízek, 33. Novák, 48. Gereš, 88. Dufek – 58. z pen. Pokorný. Rozhodčí: Zezula. ŽK: 2:1. Diváci: 35.

Kropáčova Vrutice B – Sporting MB B 3:6 (2:5)

Branky: 16. a 44. Havelka, 87. Láhner – 17. a 40. Javůrek, 38. z pen. a 85. Tóth, 23. Vedral, 26. Brdička. Rozhodčí: Chrastina. ŽK: 1:3. ČK: 37. Manda – 67. Vaněk. Diváci: 30.