I letos bojují na čele. V aktuální tabulce nejvyšší okresní soutěže jsou také druzí s jednobodovou ztrátou za prvním Březnem. Na rozdíl od lídra ale mají jeden zápas k dobru. A v kapse čerstvou víkendovou výhru právě nad svým aktuálně největším rivalem.

Ve šlágru víkendu skončil zápas sousedních obcí výhrou hostů z Řepova 5:3. Pod ní se výraznou měrou podepsala zimní posila z Doubravy Josef Nedošetko. Sedmadvacetiletý plejer totiž zaznamenal v rozmezí 60. a 69. minuty hattrick.

Okresní fotbal: Nedošetko sestřelil lídra přeboru, Sporting dál uniká

„Všechny góly padly po hezkých kombinacích, když jsme roztáhli hru do krajů. Jeden jsem dal po centru hlavou, jeden na přední tyči, když jsem předskočil obránce,“ popisuje své trefy Nedošetko.

Ten přidal i hodnocení samotného zápasu prvního celku tabulky s druhým: „Úvod byl vyrovnaný, my jsme se snažili eliminovat jejich útočníky, ale to se nám nepodařilo a inkasovali jsme jako první. Do poločasu jsme ale šli do vedení, a ve druhém poločase se nám povedlo udržet vysoké tempo.“

Nedošetko se netají ani tím, že by Řepov chtěl po loňském druhém místě skončil letos první: „Je to určitě náš cíl. Odpovídá tomu i zimní posílení kádru. Parta je tady suprová, všechno v kabině funguje, jenom se musíme ještě víc sehrát na hřišti.“

Rejšice nedohnaly Chotětov ani v dlouhé přesilovce, Benátkám stačily dvě šance

Sám Nedošetko je jednou ze zimních posil Řepova. Sedmadvacetiletý ofenzivní plejer prošel mládeží FK Mladá Boleslav, hostoval také v Turnově a v dospělém věku byl spjat výhradně s Jizeranem Doubrava. Právě z něj se přesunul v zimě do Řepova. Do týmu, který trénuje jeho tchán Jindřich Holický.

„Ten přestup jsem nedostal doma příkazem,“ směje se Nedošetko. A dodává: „Měl jsem i jiné nabídky, ale já jsem už ani hrát nechtěl. Je pravda, že mě tchán musel několik dní přemlouvat k angažmá v Řepově.“