Okresní fotbalové soutěže přišly o poslední stoprocentní celek. Rezerva Picavy zachránila alespoň remízu v šesté nastavené minutě.

Střelec Petr Plintovič před týdnem překvapivě přestoupil z Čejetic do Bělé. Po týdnu v novém týmu se vrátil do známého prostředí na kopec nad Jizerou. Tentokrát ale v roli hosta. V domácím prostředí se mu dařilo, „svým“ dal dokonce dva góly, na body to ale Bělé nestačilo, neboť ze hřiště Čechie odjela s porážkou 3:5. Další klání ji čeká ve čtvrtek u zeleného stolu. Sportovně-technická komise totiž bude na svém čtvrtečním zasedání řešit osud nedohraného utkání se Sportingem z minulého kola.

9. kolo: Krnsko – Kropáčova Vrutice 1:5 (42. Vízek – 14., 64. a 89. Korec, 2. F. Krompaský, 19. Doležal), Čejetice – Bělá pod Bezdězem 5:3 (24. a 54. Truksa, 57. Buryán, 64. Jaroš, 87. Malák – 50. a 55. Plintovič, 85. Dlask), Akuma – Bezno 3:3 (13. a 30. Stránský, 43. Tumlíř – 5. Novák, 27. J. Šisler, 63. Uher), Sporting – Březno 5:0 (2., 62. a 84. Štolovský, 21. Vlk, 49. Javůrek), Jivina – Zdětín 2:2 (49. Vrabec, 67. Nedoma – 17. Horváth, 51. Trubička), Chotětov B – Kostelní Hlavno 0:2 (65. Polívka, 85. J. Bůžek), SKP – Kosořice 0:5 (40., 53. a 81. Malík, 55. Kopa, 73. Hančar).

III. třída

V čele třetí třídy se drží béčko Bakova a Čistá. Oba celky v dalším kole na domácím hřišti nezaváhaly. Bakovské béčko si poradilo s Předměřicemi 6:1, Čistá pak přehrála rezervu Pěčic 4:2.

9. kolo: Židněves – Mukařov 1:0 (35. Chumlen), Čistá – Pěčice B 4:2 (2. Kalina, 36. Procházka, 72. Maršík, 75. Petrův – 8. Vejvoda, 70. Nosek), Horky B – Struhy 3:0 (23. a 41. Poslt, 77. Hausmann), Jabkenice – Klášter 2:1 (6. Kodytek, 51. Smyk – 39. Najman), Bakov B – Předměřice 6:1 (64. a 82. Čacký, 5. Říha, 29. Málek, 30. Kohnhäuser, 47. T. Kendík – 3. Zalabák), Strašnov – Ledce 2:3 (79. a 90.+2 Švanda – 11. a 17. Chechel, 78. Rambousek), DBSK B – Kněžmost 3:4 (11. Boško, 44. Dorotík, 54. Merva – 23. vlastní, 31. Pálek, 63. Zajíček, 89. Rašín).

IV. třída

Okresní soutěže přišly o poslední stoprocentní celek. Dobrovické béčko na sedmý pokus poprvé nevyhrálo, když bralo jeden bod po remíze 1:1 v Katusicích. Alespoň bod ale zachránili jeho hráči až v šesté minutě nastaveného času, a navíc z nařízené penalty. Tu proměnil Kopecký. V tu dobu už oba celky dohrávali o deseti.

9. kolo: Nemyslovice – Kropáčova Vrutice B 3:4 (75. a 89. J. Vonášek, 65. Tomšíček – 25. a 45. Jarolím, 5. Petráni, 10. Špringl), Sporting B – Zdětín B 5:1 (21., 71. a 75. Pánek, 46. Matys, 82. V. Povšík – 44. Culka), Nová Ves – Skalsko 3:2 (15. a 45.+1 Muška, 62. Proc – 14. Černý, 65. Martinec), Chotětov C – Kochánky 2:4 (22. Vávra, 81. Pečenka – 7., 11. a 51. Varga, 19. Vrána), Bezno B – Žerčice 2:3 (80. Novák, 84. Smolka – 7. a 54. Sháněl, 30. Pavlík), Katusice – Dobrovice B 1:1 (35. M. Kvajsar – 90.+6 Kopecký), Krnsko B – Dlouhá Lhota 4:0 (60. a 66. Kahule, 24. Surduk, 27. Bezděk).

