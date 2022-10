Na šestý pokus to ale vyšlo. Na výhře 3:1 v Kostelním Hlavně se lví měrou podílel Petr Polanka. Ten se v aktuální sezoně přesunul v čejetické sestavě z pozice stopera do středu zálohy. „V Čejeticích jsem dal teprve druhý hattrick, protože většinou hraju v obraně. Ale v sobotu jsem byl při chuti, hrálo se mi dobře,“ dodává prapůvodním zaměřením spíše útočník.

Foto: Střídání stráží na čele, Bakov vyválčil v Hovorčovicích první bod

Ten si třikrát poradil s rychlým kontrem svého týmu: „První gól byl po čistě samostatném úniku, zbylé dva pak přesné zakončení zpoza vápna. Uklidil jsem to tam za háčky.“

„Vítezství je pro nás hodně cenné, hlavě pro to, že je to naše první v nové sezoně. Věřím, že nám to dodá novou krev do žil a nakopne nás to do dalších zápasů,“ hlásí za tým nováčka okresního přeboru Petr Polanka. Ten může přidat i přímé srovnání okresního přeboru s vloni hranou třetí třídou: „Je tam znatelný skok. Ale na druhou stranu myslím, že máme hodně zkušený tým, který se s tím měl popasovat.“

Čejetice díky tříbodové výhře poskočily na desáté místo. Jaké jsou podle Petra Polanky cíle týmu do druhé poloviny podzimní části soutěže? „Chceme samozřejmě nahrát už na podzim co nejvíc bodů, abychom měli na jaře klid a nemuseli bojovat do posledního kola o záchranu.“