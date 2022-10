Fotbalisté novoveské Ranky chytili v polovině podzimní části čtvrté třídy dobrou formu. V předminulém kole doma smázli 4:0 obhájce titulu z Astonky, teď si vyšlápli na do té doby druhý celek tabulky. Žerčice porazila Nová Ves na jejich hřišti vysoko 7:2.

„Oni nás ze začátku hodně zatlačili, ale nám skvěle vyšla strategie s pevnou obranou a rychlé brejky. Navíc jsme z nich byli hodně efektivní. Nějaký hezký fotbal to od nás úplně nebyl, ale výsledek je skvělý,“ hlásí jeden ze dvou třígólových střelců v hostujícím dresu Petr Mařan. Kromě něj zaznamenal hattrick ještě jeho spoluhráč Petr Muška. Ten se na hřišti nakonec ohřál jenom hodinu, neboť kromě tří přesných zásahů stihl ještě schytat červenou kartu.

Ale zpět k Mařanovi. Tradiční opora Nové Vsi před minulým víkendem zasáhla do pěti zápasů svého celku, v nichž vstřelila jedinou branku. Teď hned tři. „Zatím to je z mojí strany taková rozporuplná sezona. Střídám dva posty, když občas hraju v útoku, někdy mě trenér dává do středu zálohy. Sám bych se viděl raději na hrotu,“ říká upřímně. Jenže! „Ale ten hattrick jsem vstřelil paradoxně jako záložník,“ směje se sedmatřicetiletá ikona klubu. V Rance Mařan působí od roku 2005, kdy přišel z mládeže Mnichovohradišťského SK. V jiném dresu pak nikde jinde během kariéry nehrál.

S Rankou toho tedy už prožil hodně, i loňský pád do IV. třídy, který zavinila reorganizace v okresních soutěžích. „Kromě delšího dojíždění ale žádný rozdíl v těch dvou soutěžích není. Zatím jsme v podstatě hráli jenom proti celkům, které do čtyřky spadly stejně jako my,“ říká novoveský ofenzivní plejer.

Ten se se svými spoluhráči díky tříbodové výhře dotáhl právě na nedělního soupeře z Žerčic v tabulce i bodově. Aktuálně je za vedoucí Dlouhou Lhotou šestnáctibodové trio. „Trošku nám utekl začátek, když jsme klopýtli v Kropáčově Vrutici a ty body nám teď chybí. Ale s aktuální formou můžeme být spokojeni,“ říká Mařan.

Pošilhávají tedy v Nové Vsi po bleskovém návratu o patro výš? „Nějaký konkrétní cil jsme si před sezonou nedávali. Chceme si dobře zahrát a hlavní je, aby se nám dařilo. Kdyby to na konci klaplo i třeba na postup, tak samozřejmě budeme rádi,“ dodává klíčová postava fotbalistů Nové Vsi.