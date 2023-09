Vložené čtvrteční 1. kolo fotbalové IV. třídy přineslo na některých kolbištích poněkud divočejší průběhy zápasů.

Fotbalistky Bakova nad Jizerou v pohárovém zápase podlehly Prostějovu 1:5 | Foto: Michal Maděra

Středa patřila na Mladoboleslavsku pohárovým zápasů, čtvrtek pak vloženému kolu čtvrté třídy.

To přineslo také zajímavý zápas v Nemyslovicích. V něm padlo pět gólů, ale také pět červených karet. Zatímco na branky zvítězili v zápase proti rezervě Krnska domácí, hosté si připsali větší počet žolíků. Konkrétně tři a všechny inkasovali v 66. minutě. V ní nejdříve viděl druhou žlutou v zápase Martin Pohorelec, když se rozhodčího ptal, zda si z něj dělá srandu.

Právě udělená červená karty s sebou strhla další lavinu. Červenou následně inkasoval také Jakub Křováček, který si na hlavního arbitra nevybíravě stěžoval u jeho asistenta, třetím vyloučeným pak byl Petr Tvaroh. Ten nejdříve sudího Wolfa poslal do míst, kde záda přichází o svůj slušný název a následně měl pronést na jeho adresu: „Ty se do kraje nikdy nedostaneš, maximálně pojedeš kolem něj autobusem.“ Jenom dodejme, že sám Tvaroh je krajským rozhodčím.

Domácí pak do kabin odcházeli postupně. Pavel Vonášek v 54. minutě poté, co měl soupeře udeřit čelem tak šikovně, že si u toho měl sám přivodit krvavé zranění. A Tomáš Vtelenský po urážce protihráče, do jehož zad po vyloučení ještě hodil vyzutou kopačku.

V dalších zápasech byla k vidění například výhra dobrovického béčka 4:0 v Kochánku, či vítězná branka Žerčic na 2:1 v poslední minutě na hřišti Dlouhé Lhoty.

1. kolo: Kropáčova Vrutice B – Zdětín B 5:3 (3., 21. a 59. Jarolím, 67. a 90.+2 Musil – 17. Zajíček, 68. Dinh, 85. Solík), Kochánky – Dobrovice B 0:4 (29. a 36. Zvěřina, 8. Zajíček, 12. Boháček), Skalsko – Luštěnice B 2:3 (8. Pýcha, 35. Šťastný – 24. Krkoška, 37. Kynych, 70. Hlaváč), Nemyslovice – Krnsko B 3:2 (2. Kubeček, 20. Ungr, 46. Schmidt – 16. Vízek, 85. Kahule), Dlouhá Lhota – Žerčice 1:2 (53. M. Limr – 64. Kollárik, 90. Truksa), Bezno B – Katusice 1:6 (7. Růžička – 19. a 49. M. Kvajsar, 40. Kopecký, 53. Knot, 57. T. Kvajsar, 73. Klaus), Nová Ves – Sporting B 1:3 (29. Muška – 27. Merkl, 40. Schmidt, 53. Pánek).

POHÁROVÉ SOUTĚŽE

Už ve středu se hrála dvě utkání 1. kola Okresního poháru. V nich se zrodily dvě shodné remízy hostujících celků 3:1. Čistá takto vyhrála na Astonce proti béčku Sportingu, horecká rezerva podlehla také 1:3 doma mladoboleslavské Akumě.

1. kolo: Horky B – Akuma 1:3 (41. Kolínský – 2. Matucha, 6. Král, 74. Tumlíř), Sporting B – Čistá 1:3 (90.+1 Pánek – 27. Ďurčovič, 53. Kamberov, 60. Kučera).

První kolo celostátního poháru hrály také ženy. Ty bakovské vypadly po domácí porážce od Prostějova 1:5.

1. kolo: Bakov – Prostějov 1:5 (55. Vydrová – 50. a 79. Oršelová, 31. Kopečková, 58. Keňová, 70. Suchánková).