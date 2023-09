To se od letoška změnilo a dobrovické béčko jakožto nováček po pěti kolech válcuje tabulku čtvrté třídy. „Myšlenka na znovuobnovení béčka vznikla v podstatě díky dorostu. Z něj nám po loňské sezoně odcházelo hodně hráčů a vedení klubu si řeklo, že by byla škoda, aby se rozutekli do okolních týmů. Sehnat zbylé hráče pak dostal na starost Pavel Antoš s tím, že oslovil několik bývalých hráčů a povedlo se to,“ popisuje znovuzrození B týmu jeho kapitán David Miškovský.

Ten po sestupu áčka z divize sice pověsil kopačky na hřebíček, dlouho na něm ale nezůstaly: „Po roční pauze jsem zjistil, že mi fotbal chybí. Navíc jsem si odpočinul a cítil se fyzicky velmi dobře. Tak jsem šel na loňskou sezonu do Všejan, kde jsem znal hodně kluků, se kterými jsem v minulosti hrával. Ale když přišla nabídka z Dobrovice, tak jsem neváhal ani chvilku,“ popisuje v klubová legenda, která u cukrovarníků strávila v podstatě celou kariéru. „Nic mi tady nechybí, hřiště je perfektní, navíc ho mám hned za barákem a parta je tady také skvělá,“ hlásí.

A hlavně je doma, kde se už něco nakopal. „Bylo to dvacet sezon. Z boleslavské mládeže jsem přišel v roce 2003 a končil jsem v roce 2022,“ počítá nahlas Miškovský. Ten s klubem prošel všechny etapy a úrovně soutěží v posledních dvou dekádách. „Zažil jsem dva sestupy do kraje, ale pak i dva postupy do divize. No a nejslavnější postup do ČFL, kde jsme odehráli pět skvělých sezon. To bylo nejhezčí období, když jsme uhráli ve třetí lize šesté místo. A všechno jsme to ukopali týmovým pojetím.“

Jedním dechem ale přidává i negativní vzpomínky: „V té době jsme si ale užili svoje i s rozhodčími, kdy jsme poznali jejich moc a sílu. Bylo hodně zápasů, které jsme prostě nemohli vyhrát. Dřív se zápasy ani nenatáčely, takže tři penalty proti nám během jednoho zápasu nebyly nic divného.“

Teď chce přidávat devětatřicetiletý útočník už jenom příjemné zážitky. A zatím se mu to ve staronovém týmu daří – béčko Picavy má po pěti kolech plný bodový zisk a s přehledem vede tabulky pralesní ligy. „Víme, že nebudeme vyhrávat všechno, ale zatím je to příjemný vstup do sezony. Ale třeba s Nemyslovicemi a béčkem Krnska už jsme měli namále. Ta soutěž není vůbec špatná,“ hlásí matador, který si vyzkoušel kromě ligy všechna patra české kopané.

Postupu do třetí třídy by se také nebránil: „Hlavně mladí kluci říkají, že by chtěli alespoň do okresního přeboru, ale až čas ukáže, jaká je reálná síla našeho nově složeného týmu.“