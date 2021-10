Naopak hned deset branek bylo k vidění ve Zdětíně, po hříchu pro domácí plných devět do jejich sítě. O pět se postaral březenský kanonýr Tomáš Strnad, který jich vstřelil v osmi odehraných kolech už sedmnáct.

V neúplné tabulce tak je s devatenácti body ve vedení aktuálně benátecká rezerva, která vyhrála 2:0 v Kostelním Hlavně. Hosty poslal do vedení v 55. minutě Haba, pojistku pak přidal ve druhé minutě nastaveného času Špitálský.

Trápení fotbalistů Mukařova pokračuje. V osmém kole se poslední tým tabulky dokonce vůbec nedostavil k sobotnímu zápasu do Řepova. Pravděpodobně z důvodu nedostatečného počtu hráčů, o čemž už během pátku informoval svazového sekretáře.

O víkendu se odehrálo pouze šest zápasů okresního přeboru. Mukařov do Řepova totiž nedorazil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.