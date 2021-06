Dva měsíce po volbách do okresního fotbalového svazu dochází v jeho řadách k první změně. Člen výkonného výboru a zároveň sekretář okresního fotbalového svazu Ondřej Pechanec totiž rezignoval na všechny své funkce.

Pechanec, který je zároveň na prvoligové ale také mezinárodní listině rozhodčích, působil v minulém volebním období kromě výkonného výboru také coby předseda sportovně-technické komise boleslavského okresního svazu. Jako jediný pak v dubnových volbách obhájil svůj post ve vedení svazu svůj mandát, když od delegátů valné hromady obdržel nejvíce hlasů.

Z okresního svazu a pozice sekretáře, která je v této organizaci jedinou placenou funkcí, odchází po šesti a půl letech. „Po této relativně dlouhé době různorodé činnosti pro okresní svaz cítím potřebu profesní změny. Myslím si, že tím, že ve vedení okresního svazu došlo po valné hromadě ke změnám, je tento moment tím správným k tomu, abych odešel a aby se vytvořil kompletně nový tým lidí, kteří náš OFS povedou,“ píše Ondřej Pechanec v prohlášení, které ve čtvrtek v poledne rozeslal na kluby na Mladoboleslavsku, s tím, že svou okamžitou rezignaci na post ve výkonném výboru oznámil předsedovi Tomáši Ježkovi 25. května. V pozici sekretáře pak bude působit do konce června.

Dále ještě dodává: „Abych předešel spekulacím, které se ke mně již od oznámení mého konce dostaly - nikdo mě k tomuto rozhodnutí nedotlačil, nikdo mi ho nenařídil. Myslím, že ve svých téměř pět a třiceti letech jsem schopen se rozhodovat sám.“

Veškerou agendu nyní podle svých slov předává do rukou dalšího člena výkonného výboru Milana Karáska. „Snažíme se o to, aby vás můj konec zasáhl co možná nejméně,“ vzkazuje ve svém prohlášení klubům. Které uzavírá: Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za spolupráci v posledních téměř šesti a půl letech, kdy jsem působil ve výše uvedených funkcích. Bylo a je mi ctí s vámi všemi spolupracovat.“

Výkonný výbor okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav tak pokračuje ve čtyřčlenném složení: Tomáš Ježek jako předseda, Miroslav Boček, Milan Karásek a Libor Novák. O možném doplnění do plného počtu pěti členů by případně musela opět rozhodnout mimořádná valná hromada. „Zatím bude výkonný výbor pracovat ve čtyřčlenné složení. Bude se také čekat na změnu stanov fotbalové asociace, kterou poté budeme schvalovat na řádné valné hromadě. Tam by mohla proběhnout případná dovolba pátého člena,“ řekl Deníku předseda boleslavského svazu Tomáš Ježek. „Ztráta zkušeného sekretáře je pro chod okresního svazu určitou komplikací, ale jeho práci si ve výboru rozdělíme,“ řekl také Ježek s tím, že hlavní gró povinností s chodem sekretariátu skutečně převezme Milan Karásek. „Uvidíme, jaké bude potřeba jeho časové vytížení,“ dodal předseda okresního svazu.