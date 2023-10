K fotbalu na písku se přitom dostal teprve nedávno: „Celkově mě ten příběh překvapil, když se za ním ohlédnu. Byla to i souhra nějakých okolností, sám jsem to ani neplánoval. Začalo to v Malibu, kde už skoro 15 let hraju futsal. S tím že zkusíme i nějaký jiný sport, mělo to pro nás být zároveň zpestření letní pauzy. Přihlásila se Amatérská liga v plážovém fotbale,“ začíná vyprávění o cestě do Aleghra Petr Polanka. A pokračuje: „Mám rád nové výzvy, všechny nové sporty, kde se kope nebo hraje s míčem. Určitě jsem to chtěl zkusit, první zápas mě chytnul, dal jsem i nějaké góly. Odehrál jsem celou Amatérskou ligu, která se mi moc líbila, až na ten první zápas, který jsme hráli asi v osmi stupních a pršelo.“

Následovala angažmá v superligové Dukle Praha: „Sport je progresivní, nadchnul mě. Když pak přišla nabídka z Dukly zkusit si Superligu, tak jsem neváhal. Bylo to skrze letní pauzu, kdy se nehraje fotbal ani futsal. Okamžitě jsem kejvnul a zahrál jsem si i nejvyšší soutěž v Česku. Pak už to vypadalo, že pro mě sezona skončila, ale ozval se slovenský Vion, jehož kostra hraje právě za Duklu. Pozvali mě na World Winners Cup, klubové mistrovství světa.“

Šlágr o čelo tabulky přinesl bezbrankovou plichtu a čtyři žolíky

Najednou se ocitl na jednom hřišti s nejlepšími hráči světa, vesměs reprezentanty svých zemí. Vion se navíc dostal do skupiny smrti, kde poměřil síly i s pozdějšími vítězi turnaje z Neapole. Na zápas s nimi nezapomene. Kromě vysoké porážky si odnesl z utkání i jeden vstřelený gól. Jeho dělovka z poloviny hřiště do šibenice patřila nakonec k nejhezčím gólům celého turnaje. „Za tu moji krátkou působnost v plážáku jde asi o nejhezčí gól. Zpětně se ukázal ještě jako cennější, protože jak se říká: Gól mistrům světa nedáš každý den… I z tohohle pohledu si ho cením nejvíc v tomhle sportu a určitě na něj nikdy nezapomenu,“ komentuje svoji trefu Polanka.

Jeho slovenský tým na závěr turnaje alespoň porazil v zápase o umístění portugalské CB Viseu. „Jak se říká u nás v Čechách i na Slovensku: Konec dobrý, všechno dobré. Takže to platí určitě. Nálada i přes porážky nebyla špatná, ale nikdo nechce dostávat příděly, takže jsme se snažili aspoň poslední zápas vyhrát, trošku se z toho oklepat, což se podařilo. Asi budu mluvit i za kluky, že na téhle úrovni a vzhledem k tomu, jaký jsme tam měli kádr oproti jiným, se dá tahle výhra považovat za nějaký dílčí úspěch,“ hlásí Polanka.

Toho doma vzhledem k jeho sportovním aktivitám přítelkyně s dcerou moc nevidí: „Musím poděkovat rodině, která nejenže je velmi tolerantní, ale navíc mě v mých aktivitách podporuje a například na zápasy plážáku byli často přítomni, protože dceři prostředí areálu a písek samozřejmě taky učaroval,“ říká čejetické plejer.

A dodává: „Když mě nějaký sport chytí, tak se od něj těžko odpoutávám. Je to určitě na úkor něčeho. Zkombinovat to ještě s velkým fotbalem je časově těžší, ale zároveň jsem si udělal takové dílčí časové minisezony, když to tak řeknu. Zároveň to zapadá za sebe, každý ten sport se hraje v podstatě v jiném časovém období, takže se to dá napasovat na sebe a tolik se to nebije mezi sebou. Do příští sezony to ale budu muset skloubit ještě nějak lépe. Plážák mě každopádně zaujal, ten bych tam určitě rád ponechal.“

Juniorka propad nezastavila, v Brozanech vedla jen krátce