Teď si sice kvůli narození potomka vyhradil více času na rodinu a na podzim už nebyl tolik aktivní, k pískání se ale určitě chce ještě vrátit.

Co vás vůbec přivedlo k pískání a jak dlouho už jste rozhodčím?

Naskytl jsem se u jednoho přátelského zápasu, kde neměli rozhodčího, tak jsem si to vyzkoušel. S myšlenkou na pískání jsem si už předtím pohrával. Ještě když jsem byl na škole, tak jeden ze spolužáků pískal a vyprávěl mi o tom. Přišlo mi to zajímavé, takže po tom přáteláku jsem se do toho kolotoče naplno zapojil. Už je to patnáct let.

Pomáhá vám, že stále sám aktivně hrajete?

Určitě, koukáte pak na ty situace jinak. Když to tak vezmu, okres zase není až tak velký a bariéra mezi rozhodčími a hráči není taková. To, že sám hraju, mi asi nikdy neuškodilo, naopak jsem možná díky tomu našel k hráčům lepší cestu, když jsme třeba proti sobě předtím hráli. Díky tomu víte, jak se hráči chovají, to se potom při pískání trochu vrátí. Podle mě platí, že jak se chovám jako hráč, tak mě berou i jako rozhodčího. Kdybych hrál neférově, budou mě i coby rozhodčího brát jako křiváka.

Jak se za ta léta fotbal na okrese proměnil?

Nejvíc se asi projevil úbytek mládeže. Třeba tu bylo několik okresních soutěží mládeže, a dneska prostě není takové množství hráčů, není z čeho brát. Kvalita sice je, ale už to není takové, do budoucna hrozí stagnace. Ubývají mladší hráči, kteří by přecházeli do dospělého fotbalu. Na druhou stranu se výrazně zlepšilo vybavení hřišť, zázemí, kvalita hracích ploch. To šlo hodně nahoru.

Co hráči? Jsou postupem času slušnější nebo je to s nimi naopak těžší?

Musím říct, že to je asi plus minus stejné. Nepocítil jsem, že by třeba rostla arogance nebo drzost. Nějaké projevy nespokojenosti samozřejmě jsou, pořád se bavíme o sportu. Něco si na hřišti řeknete, ale po zápase si stejně podáte ruku a všechno jako kdyby bylo zapomenuté. Pokud už něco je, tak je to jen ojedinělý případ. Nemyslím, že by chování hráčů obecně šlo dolů.

Vybavíte si nějaký velký incident, který jste v okresních soutěžích zažil?

Teď musím zaklepat na dřevo, takhle z hlavy si nic nevybavím. Standardní je, že když vyloučíte hráče, padnou nějaké nadávky a tak. To ano. Ale že by bylo nějaké násilí nebo fyzické napadení? To si vážně za celých těch patnáct let nepamatuji.

Byl jste dvakrát vyhlášen nejlepším rozhodčím okresu, co to pro vás znamenalo?

Je pravda, že dvakrát se mi povedlo anketu vyhrát. Je to příjemné, určitě. Je to odměna za tu práci, kterou fotbalu věnujete, ocenění, že to děláte dobře. Nejsem zastáncem toho, aby se někdo sám chválil, ale taková zpětná vazba je fajn. Každopádně mě to potěšilo.

Co vás na okresním fotbale nejvíc baví?

Pořád se setkáváte s lidmi, které byste třeba jinak nepotkal. Asi mám nejradši právě ten kontakt s lidmi, to mě dobíjí. V běžném životě byste na ně třeba nenašel čas, zatímco takhle za nimi zajedete na zápas na druhý konec okresu. A když jsou ještě spokojení s vaším výkonem, je to o to lepší.

Máte nějaké oblíbené nebo naopak neoblíbené hřiště?

Asi každý to tak má, že někam se těšíte víc nebo míň. Ale že by se mi někam vyloženě nechtělo, to ne. Snažíte se to dělat na profesionální úrovni. Když dostanete někam nominačku, tak tam prostě jedete a tohle neřešíte. Dřív jsem třeba sledoval, kdo si jak vede v tabulkách a přemýšlel jsem nad tím, kdo by mohl vyhrát a podobně, ale to už mě přešlo.