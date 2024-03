/ANKETA/ Kdo se bude na konci sezony radovat z titulu okresního přeborníka a postupu do krajské I. B třídy?

Ilustrační foto, Sokol Kosořice - Sokol Březno | Foto: Miloš Moc

Dlouhé zimní čekání je u konce. O víkendu se rozběhnou úvodními jarními koly také nejnižší fotbalové soutěže. V případě Mladoboleslavsko půjde o krajskou I. B třídu, a tři patra okresu od přeboru až po IV. třídu.

Po třinácti podzimních kolech nejvyšší okresní soutěže jsou na čele Kosořice, s dvoubodovým náskokem před druhou Jivinou. Třetí Kropáčova Vrutice ztrácí na lídra tři body.

Právě Kropáčova Vrutice ale hlásí asi nejvýraznější zimní oslabení, když ji na jarní část sezony opouští autor téměř poloviny jejich vstřelených branek Martin Korec. Ten mění dres, když se stěhuje do celku Rejšic. "Odešly nám tři opory, tak uvidíme, na co to bude na jaře stačit," říká za celek z jihozápadu okresu Tomáš Musil. A dodává: "My jsme na nějaký postup nemysleli ani na začátku sezony, přece jenom v té minulé jsme hráli o záchranu, takže ten uplynulý podzim byl skoro nad očekávání."

Naopak vedoucí Kosořice žádný odchod nehlásí. "Nikdo neodešel, naopak přišel Hrabánek z Akumy," potvruje kosořický Petr Darmoš. Útok na postup ale vyhlašovat nechtěl: "Hlavně abychom hráli dobrý fotbal tak jako na podzim. Když to kluky bude bavit, tak to jde pak ruku v ruce s výsledky. A když z toho na konci bude třeba první místo, budeme jedině rádi. Pak bychom se museli rozhodnout, co s tím dál." A jedním dechem dodal: "Ale jaro bude ještě dlouhé. Mohou přijít zranění, může se přestat dařit. Je to ještě hodně dlouhá cesta."

Žitný si nezahraje dva zápasy, další stopky vystavily žluté

Bez postupových šancí pak nejsou ani další tři celky v závěsu – Zdětín, Krnsko a Čejetice.

Krnsko však na prohánění úplného čela tabulky nemyslí: „V zimě jsme trošku oslabili, když nám odešel Radek Dosoudil do Roztok u Prahy, Kryštof Šulc na Strašnov a David Šotka do krajské soutěže do Sobotky,“ vyjmenovává předseda klubu Petr Tvaroh. A přibližuje jarní cíle: „Po tomto oslabení bychom se chtěli udržet v lepší polovině tabulky. A také bychom chtěli vyhrát okresní pohár, když už jsme v semifinále.“

Natrénováno jeho tým přes zimu podle jeho slov má kvalitně: „Společný trénink jsme měli jednou týdně, k tomu hráči měli individuální plán. Také jsme stihli tradiční soustředění v Osečné a k tomu tři přípravné zápasy.“

Mezi šestým a sedmým místem se pak tabulka viditelně láme na dvě poloviny, když mezi šestými Čejeticemi a sedmým nováčkem ze Sportingu je již šestibodový rozdíl. Následuje vyrovnaná druhá polovina tabulky, kde naopak dvanácté béčko Chotětova zaostává za zmiňovaným sedmým místem jenom o tři body. V jejich rozmezí je tedy naskládána hned šestice celků.

Bělou trápí před startem jarní části soutěže podle člena vedení klubu Miloše Jirdáska problémy s vysokým počtem zraněných hráčů. „Už mi volal trenér Karel Vrabec, že se mám připravit, že budu muset nastoupit,“ řekl Deníku s hořkým smíchem Jirdásek.

Velmi výrazný odstup pak mají na dvou zřejmě sestupových pozicích boleslavské SKP (6 bodů) a beznadějně poslední je s jedním bodem Březno. Vloni druhý tým tabulky se na podzim po odchodu opor zmítal v problémech se sestavou. Boj o záchranu však v Březně nevzdávávají. Důkazem tomu budiž návrat ztracených synů Novotného se Strnadem, kteří se do mateřského oddílu vrací k záchranářským povinnostem po půlroční anabázi v týmu nováčka I. B třídy z Řepova.